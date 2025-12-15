Santiago subvenciona a 23 entidades deportivas por un importe global de 200.500 euros

El ejecutivo municipal de Santiago de Compostela dio luz verde esta mañana a dos expedientes de justificación de la convocatoria de ayudas a entidades deportivas. En una de ellas se incluyen las justificaciones de 17 entidades por un importe de 103.498,10 euros, y en otro, justifican 15 entidades por importe de 97.039,72 euros, una cifra total que asciende a 200.537,82 euros.

El conjunto de las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria sumaron 329.999,73 euros y se beneficiaron un total de 56 entidades.

También en puntos sobre subvenciones, se aprobaron los expedientes justificativos de los convenios de colaboración con las siguientes entidades:

Asociación de Lucha contra las Enfermedades del Riñón de A Coruña (ALCER): 5.000 €.

Fundación Educación e Deporte de Santiago (2º semestre): 11.500 €

Asociación Cultural, Deportiva e Recreativa Os Escaravellos Club Ciclista: 16.000 €

Club Arteal Tenis de Mesa: 7.500 €

Federación Galega de Judo: 6.000 €

Asociación Em Rede: 4.000 €

Por otra parte, la Xunta de Goberno acordó solicitar una subvención a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, al amparo de la Orden del 13 de noviembre de 2025, para el Proyecto de prevención de conductas adictivas del Concello de Santiago 2025-2028, que, con un presupuesto de 271.000 euros, incluye los siguientes programas: Non pasa nada, paso algo?, Máis que un teito, En familia todos contan, Entre todos e Actia.