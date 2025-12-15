El concurso de escaparatismo de Navidad vuelve a Santiago un año más Concello de Santiago

El concello de Santiago lanza un año más el concurso de escaparates de Navidad con el objetivo de promover la creatividad del comercio a la hora de presentar sus escaparates y contribuir así al incremento del consumo en los establecimientos locales en esta época tan importante para el sector.

La temática que deben desarrollar será la Navidad, con total libertad en cuanto a su interpretación y estilo. El jurado valorará los escaparates participantes en su conjunto, por su capacidad de atracción y generación de deseo de compra, calidad, composición, diseño y originalidad, y el empleo de elementos propios de objeto de venta de la actividad y materiales de desecho.

Los escaparates deberán estar expuestos, como mínimo, entre los días 22 de diciembre hasta el 7 de enero.

En total, el jurado concederá premios a los seis escaparates mejor decorados, con cuantías económicas de 2.000, 1.500, 1.000, 750 y 500 euros, respectivamente.

Inscripción

El plazo de presentación de solicitudes dará comienzo el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el día 29 de diciembre de 2025. No se admitirán solicitudes presentadas fuera de plazo.

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado CS006COM2 cubriendo en todos sus campos, y firmando de forma electrónica y visible en el documento.

La presentación se realizará a través de la sede electrónica del concello de Santiago y deberá escoger el trámite "Solicitude de subvención" en el catálogo de trámites disponibles y presionar sobre dicho formulario.

Todas las personas concursantes tendrán que enviar dos fotos del escaparate, al correo electrónico comercio@santiagodecompostela.gal, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.