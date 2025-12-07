Muere una mujer en Santiago al caerle encima una nevera

Una mujer ha fallecido en Santiago en la tarde del sábado al caerle encima una nevera. El suceso se produjo poco antes de las 19:00 horas, cuando el 112 Galicia recibió la llamada de una persona alertando de que su hermana tenía una pierna atrapada bajo la nevera y que no respondía a estímulos.

Los servicios de emergencias movilizaron al 061, que se trasladó hasta el domicilio, ubicado en la calle Ramón Cabanillas.

Tras confirmar el fallecimiento de la mujer, los sanitarios solicitaron la asistencia de agentes de la Policía Nacional y de la Local. Ahora se mantiene una investigación abierta para esclarecer todas las causas del suceso.