El paso de un frente de bajas presiones dejará chubascos en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela amaneció con cielos despejados, una situación que cambiará durante la jornada de hoy con el paso de un frente de bajas presiones, situado en el oeste de Irlanda, que atravesará Galicia.

Con este escenario, la capital gallega aguarda precipitaciones durante la tarde de hoy, localmente fuertes durante las últimas horas del día. Durante los próximos días, se esperan chubascos durante todos los días, con alternancia de nubes y claros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán un ascenso notable, pasando de los tres grados que marcaban hoy los termómetros, a los nueve que se esperan durante los próximos días. En cuanto a las máximas, ascenderán ligeramente, rondando los doce grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.