Dos personas resultan heridas en Santiago tras un choque entre tres vehículos

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este lunes tras un accidente con tres vehículos implicados en la carretera N-525 en Santiago. El siniestro se produjo minutos antes de las 07:00 horas a la altura de la parroquia de O Eixo, en el kilómetro 337.

El accidente entre los tres coches resultó en uno de ellos volcado. Uno de los conductores era incapaz de salir de su turismo y varios particulares alertaron al 112 Galicia, que movilizó al 061, Guardia Civil de Tráfico, y los bomberos y Policía Local de Santiago.

Los bomberos tuvieron que excarcelar al conductor atrapado y dos de las personas que sufrieron el accidente fueron posteriormente evacuadas al Hospital Clínico.