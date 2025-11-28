Santiago de Compostela da la bienvenida a la Navidad 2025

Aunque la lluvia amenazaba los cielos compostelanos, fueron miles los vecinos y vecinas que se acercaron hasta la Praza do Obradoiro para dar la bienvenida a la Navidad de este 2025 con su tradicional encendido de luces.

La celebración comenzaba este viernes, a las 18:30 horas, de forma simultánea en Carreira do Conde y en Porta do Camiño. La agrupación folclórica Colexiata do Sar fueron los encargados de salir desde Carreira do Conde, en donde inauguraron el Mercado de Nadal. Por otro lado, la agrupación Os Enxebres de San Lázaro salieron desde Porta do Camiño para iniciar la cuenta atrás.

Ambas asociaciones hicieron una parada en la Praza do Toural y otra en la Praza de Cervantes para encender las instalaciones luminosas de estas plazas tan emblemáticas del casco histórico compostelano.

Tras estas paradas, llegaron a las 19:00 horas a la Praza do Obradoiro, escenario principal de la Navidad en Santiago de Compostela.

Allí, miles de personas de distintos barrios, edades y hasta municipios esperaban con gran expectación su llegada. El encendido se hizo esperar pues, previamente, se pudieron disfrutar de distintos espectáculos. El primero, de la mano de la compañía pincheleira Pistacatro, reconocidos con el Premio Nacional de Circo 2025, ofrecieron un extracto de su espectáculo Sen Patrón donde Pablo Reboleiro, Aitor Garuz, Santi Montero y Guillermo Porta ofrecieron un espectáculo de luces y malabares.

A continuación fue el turno de Circo Mestura con Rebeca Santos y Raquel Dávila que ofrecieron su espectáculo de la disciplina lolipop - aro sobre barra de pole dance -, que abrieron la cuenta atrás.

Tras su espectáculo llegó el momento más esperado de la tarde, la alcaldesa, Goretti Sanmartín inició la cuenta atrás "para que saquedes todas esas crianzas que todo o mundo levamos no noso corazón" que empezó a contarse desde el número 8, "as oito puntas das estrelas do Nadal". Miles de niñas y niños, y adultos, contarón junto a representantes del gobierno municipal para dar paso a la Navidad en Compostela.

Tras el encendido, Duelirium que diseñaron de forma exclusiva para esta fecha un espectáculo en el que participaron las bailarinas Raquel Oitavén, Merce Solé y Paula Quintas, acompañadas vocalmente de Mónica de Nut. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, avisaba en la presentación de la programación navideña que el público asistente contaría con una sorpresa en este espectáculo, una sorpresa que estuvo "a la altura", literalmente, pues ofrecieron su espectáculo desde el techo del Pazo de Raxoi.

Parte del espectáculo de Duelirium Quincemil

El público asistente también pudo degustar una chocolatada que se sirvió al final del espectáculo.

Más de un centenar de actividades

Además del Obradorio, al finalizar el espectáculo la gente pudo recorrer las calles compostelanas y descubrir sus luces, como las de la Alameda, Porta do Camiño o la Praza de Platerías.

Además, pudieron realizar las primeras compras en el recién inaugurado Mercado de Nadal, localizado en Carreira do Conde y que estará hasta el 5 de enero. Las familias compostelanas también pudieron disfrutar del espectáculo Circ d'hivern, de Glatir, en el Auditorio de Galicia.

Esta actividad se une a las más de doscientas que están planeadas durante estos días en la capital gallega en la que, casi todos los días, están programadas iniciativas para todas las edades. El protagonismo recae en la propia ciudad, con compañías y asociaciones compostelanas que amenizarán la Navidad hasta el día 5 de enero, fecha en la que culminará la programación la tradicional Cabalgata de Reyes.