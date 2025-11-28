Un recorrido por las luces de Navidad de Santiago de Compostela

Miles de personas se congregaron este viernes en la Praza do Obradoiro para dar la bienvenida a la Navidad compostelana con el clásico encendido de luces. Un espectáculo que contó con las actuaciones de las compañías Pistacatro, Circo Mestura y Duelirium.

Además del tradicional árbol y jardín navideño de la Praza do Obradoiro, las calles de Santiago de Compostela cuentan con un centenar de iluminación que decoran puntos tan emblemáticos como la Praza de Praterías, la Praza do Toural o el parque de la Alameda. A continuación, mostramos algunos puntos que no se deben perder de vista estas Navidades.