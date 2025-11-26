La lluvia dará un respiro a Santiago de Compostela, con cielos nublados hasta sábado

Durante unos días se podrán dejar los paraguas en casa, Santiago de Compostela tendrá una alternancia de cielos nublados con otros de nubes y claros, con nieblas nocturnas previstas para hoy, miércoles 26 de noviembre.

Galicia se encuentra bajo una influencia anticiclónica, por lo que no se prevén chubascos hasta el viernes, que podrán aparecer por la tarde. El sábado, MeteoGalicia informa de la entrada de un frente en la comunidad que sí que dejará chubascos en la capital gallega.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con mínimas que ascenderán moderadamente, pasando de los cuatro grados previstos para hoy a los nueve para el viernes; y con máximas que se mantendrán sin cambios significativos, superando los diez grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.