Trasladadas en Santiago dos personas al hospital tras un incendio en un bloque de viviendas

Dos personas han sido evacuadas y, posteriormente, trasladadas al hospital con problemas respiratorios como consecuencia de un incendio en un bloque de viviendas en Santiago, en una calle cercana a la Estación Intermodal, que ha calcinado el primer piso y provocado humo en el resto de plantas.

Fueron varios particulares quienes dieron el aviso al 112 Galicia cerca de las 10:50 horas de este sábado y avisaron de que salía humo, en principio, del primer piso; después, sugirieron que podría proceder de más plantas. Entonces, ya avisaron de la posibilidad de que hubiese gente sin poder salir.

Finalmente, dos personas y un perro tuvieron que salir ayudadas por los bomberos a través de la escalera. Según aseguran fuentes municipales, fueron trasladadas en ambulancia con problemas respiratorios; pero, en principio, no revestían gravedad. Otras cuatro salieron del edificio por su propio pie.

El fuego se originó en la primera planta, que ardió por completo, por causas pendientes de determinar y provocó humo en el resto de las instalaciones. A esta hora, los servicios de extinción ya han abandonado el lugar, dando el fuego por apagado.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Nacional y Local, Bomberos de Santiago y Ordes y el GES de Brion.

Conflicto laboral de los Bomberos de Santiago

La activación de este dispositivo se produce en el marco del conflicto laboral de los servicios de extinción de la capital gallega, que han dejado de hacer horas extras para reforzar turnos bajo mínimos debido al impago de estas. Precisamente, este retraso será objeto de un pleno extraordinario la próxima semana.

Según han informado los bomberos compostelanos a través de Instagram, en el turno de este sábado, el parque cuenta únicamente con cuatro efectivos (dos mandos y dos bomberos), por lo que, para actuaciones como esta, es necesario pedir apoyo a los municipios cercanos.