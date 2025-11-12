Santiago se despide de la alerta amarilla por viento para dar paso a una por lluvias

Santiago se despide de la alerta amarilla por viento para dar paso a una de lluvias

Durante la jornada de ayer, Santiago de Compostela estuvo en alerta amarilla por vientos, un aviso que hizo cerrar los parques de la ciudad y las actividades deportivas al aire libre. La situación mejorará a lo largo de las horas, pero por poco tiempo.

Toda la comunidad está bajo el dominio de la borrasca Claudia, que llegará este miércoles a Galicia con un frente activo y muy estacionario.

De este modo, en la capital gallega para hoy se prevén lluvias durante todo el día, unos chubascos que se prolongarán hasta el día siguiente cuando se activará una alerta amarilla por lluvia. Se iniciará a las 9:00 horas de mañana jueves 13 de noviembre y se extenderá hasta las primeras horas de viernes.

En cuanto a las temperaturas, serán altas para las mínimas, superando los 10 grados, mientras que las altas serán normales para este período del año, alcanzando los 15 grados.

En lo referido a la calidad del aire, se aguarda que mejore de un grado regular a un grado favorable.