Octubre dejó en Santiago un 65% menos de lluvias que en 2024: "No voy a pedir más paraguas"

Santiago registró un 65% menos de lluvias en octubre que en 2024: "No voy a pedir más paraguas"

En los años setenta, el astrónomo José Ángel Docobo resumía en una frase la meteorología típica de Santiago, "Santiago, la ciudad donde la lluvia es arte", la lluvia tampoco le pasó desapercibida a García Lorca en su visita a la capital, dedicándole un poema a la lluvia en Santiago, Chove en Santiago, en sus Seis poemas galegos. Sin embargo, los últimos datos de MeteoGalicia sobre este mes de octubre difieren de ambos y muestran una gran bajada de precipitaciones en la capital.

El pasado mes de octubre, Santiago de Compostela tuvo un total de 137,2 litros por metro cuadrado. Un mes seco en el que hubo varios días en los que se contó con cero precipitaciones en la ciudad compostelana. La lluvia estuvo concentrada en pocos episodios intensos, principalmente hubo grandes precipitaciones durante los días 19 y el 31 de octubre.

Unos datos que son inferiores, y mucho, en comparación con el mismo mes pero del año pasado. En octubre de 2024, la capital gallega recogió 389,1 litros por metro cuadrado, con lluvias frecuentes y abundantes durante todos los días del mes, que dejó escasas jornadas con precipitaciones a cero.

Con estos datos, en el mes de octubre de 2025 llovió un 64,74% menos que el año anterior y con jornadas de precipitaciones poco intensas y secas. Por otro lado, la temperatura no ha sufrido cambios significativos y marcando el termómetro, durante ambas temporadas, los 15,7 grados de media.

"Vendí muchos menos paraguas en 2025"

El mal tiempo también es sinónimo de sacar menos el paraguas, un complemento que todo vecino y vecina compostelana tiene a mano, pero que durante el pasado mes no ha sido muy necesario sacarlo de casa.

Con más de 100 años de antigüedad, el producto estrella de la tienda Comercial Tojo son los paraguas. Sin embargo, Cristina Tojo, comerciante del local, cuenta que ha notado "muchísimo" este descenso de las precipitaciones, "en cuanto a cantidad, vendí muchísimos menos paraguas en 2025 que durante el otoño pasado".

Cristina comenta que durante los meses de septiembre y octubre es el momento de que lleguen nuevos paraguas, pero dada la poca demanda que hubo durante estas fechas, no pedirá más, "aún tengo paraguas de la temporada anterior".

"É unha pasada, nós vendemos mogollón de paraguas e este ano aínda temos un montón deles", comenta Carmen de la tienda Cousalinda. También comenta que los chubasqueros del establecimiento los empezó a vender aún la semana pasada.

"Normalmente en novembro volvemos pedir un lote porque vendemos moitos paraugas, pero este ano non imos pedis máis", explica Carmen, quien está en la misma situación que Cristina y no realizará ningún otro pedido de paraguas porque aún tiene los de la temporada pasada.