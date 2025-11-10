El Concello de Santiago y los sindicatos de bomberos y policías se reunirán el jueves

Las negociaciones entre el Concello de Santiago y los sindicatos con respecto al conflicto de bomberos y policías continúan "avanzando", con una nueva reunión fijada para este jueves, día 13 de noviembre.

Así lo han trasladado fuentes del Gobierno local e informa Europa Press, después de la reunión celebrada este lunes, tras la que manifiestan que "siguen avanzando en el diálogo".

Según fuentes sindicales, esta jornada llevaron unas propuestas en relación al precio de la hora extraordinaria y a la posibilidad de incluir la festividad y nocturnidad como complemento específico. "Seguimos avanzando, aproximando posiciones", han valorado.

Ahora, explican, los técnicos del Concello tienen que "estudiar las propuestas que hicieron y evaluarlas a nivel jurídico y económico". "La Administración tiene que valorar si el precio que abonan por la hora extra es el correcto. Nosotros hicimos cuentas y presentamos una propuesta", señalan.

Todo ello en un contexto en el que el parque de Santiago ha contado este lunes con cuatro efectivos, dos mandos y dos bomberos. Una situación que han denunciado los bomberos municipales a través de sus redes sociales.

"Donde deberían estar nueve bomberos preparados, solo hay dos, y aún así seguimos cumpliendo con nuestra responsabilidad", remarcan.