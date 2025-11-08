Detenidos dos hombres en Padrón (A Coruña) acusados de hasta 26 robos de vehículos

La Guardia Civil de Padrón ha detenido a dos varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de hasta 26 delitos relacionados con robos de vehículos: 12 por hurto de uso de vehículo a motor, siete en grado de tentativa y siete por daños en los vehículos al no poder sustraerlos.

La detención, realizada en la fase de explotación de la operación Vehículum, se efectuó tras un "análisis minucioso de la información recabada", tal y como refleja la nota emitida por el Instituto armado. El varón mayor de edad arrestado ya era conocido por las distintas fuerzas de seguridad por otros sucesos ilícitos de índole similar.

Según informa Europa Press, los presuntos delitos, perpetrados el pasado mes de agosto en la localidad de Padrón, "generaron alarma social entre los vecinos de la zona". Los guardias civiles, tras lograr identificar a los presuntos responsables, procedieron a la detención.