Santiago despide la primera semana del mes con cielos nublados y lluvias intermitentes

Santiago de Compostela despide la primera semana de noviembre con una jornada de inestabilidad, debido al paso de un frente durante esta madrugada en la comunidad.

De esta manera, la capital gallega quedará con cielos nublados y precipitaciones intermitentes, más activas a lo largo de la tarde.

Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente, alcanzando los 16 grados, mientras que las mínimas superarán los 10.

Durante el fin de semana, los chubascos irán desapareciendo, siendo ocasionales durante las primeras horas del sábado y generalizados durante la noche del domingo.

Por su parte, MeteoGalicia predice que las temperaturas durante estos días descenderán ligeramente.