Santiago dará la bienvenida al mes de noviembre bajo una alerta amarilla por lluvias

El último día de octubre no pasará desapercibido para los vecinos y vecinas de Santiago, un frente muy activo estacionará y atravesará Galicia durante la jornada de este viernes, dejando a la ciudad en alerta amarilla por fuertes lluvias.

El aviso por precipitaciones se iniciará, según MeteoGalicia, a las 18:00 horas de la tarde de hoy y se prolongará hasta las 3:00 horas de la madrugada de mañana sábado 1 de noviembre.

Durante el fin de semana, se prevé que la predicción mejore con cielos parcialmente nublados, pero con precipitaciones residuales.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, alcanzando los 10 grados las mínimas y superando los 15 grados las máximas.