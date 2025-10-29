Santiago de Compostela se despierta con fuertes lluvias que se prolongarán toda la semana

Santiago de Compostela ha amanecido esta mañana con fuertes precipitaciones, unas lluvias que pueden desaparecer a lo largo de la jornada de hoy.

Sin embargo, MeteoGalicia pronostica que durante todos los días que quedan de semana, la lluvia no abandonará la capital gallega, con alternancia de cielos muy nublados con otros con nubes y claros.

En cuanto a las temperaturas, serán las normales para esta época del año, con mínimas en ascenso moderado, y que rondarán los 10 grados, y máximas sin cambios significativos, donde el termómetro marcará los 16 grados.

Finalmente, en cuanto a calidad del aire, este se mantiene a un nivel general favorable.