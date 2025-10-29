Un agente de la Policía Nacional.

Detenido en Porto do Son (A Coruña) un hombre que decía ser un chamán

La Policía ha declarado el secreto en torno a las actuaciones de la operación, que depende de un equipo de investigación de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el municipio coruñés de Porto do Son que decía ser un chamán por un supuesto delito de estafa.

Por el momento, se ha declarado el secreto en torno a las actuaciones de la operación en marcha, que depende de un equipo de investigación de Madrid, por lo que no se ha trasladado mucha información.

Se han llevado a cabo registros en el domicilio del hombre detenido, conocido en la zona por hacerse pasar por un chamán.