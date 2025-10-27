El arzobispo de Santiago sobre la acogida de menores migrantes: "Deben ser integrados"

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ha pedido a Administraciones, entidades e instituciones "dejar las legítimas diferencias políticas" y unir esfuerzos con el objetivo de "buscar una acción conjunta" para la acogida de menores migrantes.

"Cuando se trata de la persona y menores hablamos de una dignidad que tiene que ser respetada y que tenemos que, entre todas las entidades e instituciones, procurar dejar las distintas diferencias políticas y coincidir en un esfuerzo común", ha señalado este lunes a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Santiago y que recoge Europa Press.

A continuación, subrayó la importancia de "ser conscientes" de lo que supone la "acogida e inserción" y ha considerado que "hay que buscar una acción conjunta donde se entremezcle la necesidad de acoger".

El arzobispo de Santiago también ha señalado que los menores migrantes que son acogidos en las diferentes comunidades autónomas deben ser "integrados y formados" para que, cuando sean mayores de edad, "tengan oportunidades" y sean "parte activa de la sociedad".

Así, ante este "debate que está muy polarizado" el arzobispo de Santiago ha remarcado que, cuando se trata de personas y menores se habla de dignidad y tienen que "ser respetadas".

"Tenemos que, entre todas las entidades e instituciones, procurar dejar las legítimas diferencias políticas y coincidir en el esfuerzo", afirmó.

"Cuando veo tensión y polarización, que afecta a las personas y todo lo que tiene que ver con su entorno, pienso que lo que necesitamos no es echar balones fuera, sino no jugarlos allí donde pueden hacer más daño de lo que queramos remediar", ha sentenciado el arzobispo, al tiempo que ha remarcado la colaboración de la Iglesia de Santiago.