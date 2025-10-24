Una persona detenida en Santiago de Compostela por la venta de drogas al menudeo

Detenida una persona en la desarticulación de un punto de venta de drogas en Santiago

La Policía Nacional detuvo a una persona responsable de un delito contra la salud pública-tráfico de drogas al desarticular un "importante punto activo" de venta de sustancias estupefacientes en Santiago.

Según ha informado el Cuerpo policial, la operación 'Urbano' tuvo su fase de explotación en la madrugada del 21 de octubre y finalizó con la detención de una persona que suministraba sustancias estupefacientes, a través del menudeo, a numerosos toxicómanos en el entorno de la capital gallega.

Al presunto autor le imputan un delito contra la salud pública y que culmina una investigación en la lucha contra el tráfico de drogas a mediana y pequeña escala.

En el marco del Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas, los investigadores se centraron en un escalón superior e identificaron a una persona que surtía de cocaína y heroína a varios puntos de menudeo de la ciudad.

Tras este operativo, la Policía Nacional ha dado por desarticulado este punto de distribución de drogas, con un registro en un domicilio y en su finca en la zona de Laraño/Pardiñas.

Los agentes intervinieron 300 dosis de heroína, 100 dosis de cocaína, dos básculas de pesaje, 1.400 euros en metálico, utillaje utilizado para la manipulación y el envasado, y una pistola de balines.

Las investigaciones fueron realizadas por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Santiago adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial, Grupo de Estupefacientes, coordinadas con otras operaciones y otras unidades policiales, participando la Unidad de Prevención y Reacción de la Brigada de Seguridad Ciudadana en el dispositivo de entrada, registro y detención y la unidad especializada de guías caninos.

La persona detenida pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos.