Investigan en Muros (A Coruña) a un vecino de Gondomar por un supuesto acoso con pedidos masivos de comida

La Guardia Civil investiga en el municipio coruñés de Muros a un vecino de Gondomar como presunto autor de un delito de suplantación de identidad, otro de acoso y un tercero de amenazas. La víctima fue quien dio a conocer los hechos al presentar denuncia en las dependencias de la localidad, afirmando haber sufrido hostigamiento y amenazas telemáticas.

El presunto autor y la víctima se conocieron en una red social, en la que la segunda rechazó las pretensiones del investigado de mantener una relación. Al recibir la negativa, este habría empezado un acoso por teléfono, mientras que la víctima mantenía su negativa.

En ese momento, el investigado pasó a realizar pedidos de comida masivos a nombre de la perjudicada en locales de Galicia y de otras comunidades autónomas mediante un número de teléfono oculto y sin abonar ni recoger dichos pedidos. Las pesquisas del Instituto Armado permitieron identificar al presunto autor de los hechos, que continúa siendo investigado.