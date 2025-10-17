Acepta seis meses de prisión por estafar 6.000 euros a un vecino de Santiago en una venta en Facebook

El hombre acusado de estafar 6.000 euros a un vecino de Santiago en 2020 mediante la venta de una autocaravana a través de Facebook ha aceptado seis meses de prisión. Ambas partes han llegado a un acuerdo de conformidad y han manifestado que no recurrirán la sentencia.

El juicio estaba previsto para hoy viernes en los Juzgados de Santiago, pero no se ha celebrado al llegar ambas partes a un acuerdo de conformidad por el que se rebaja a seis meses la pena de un año de prisión que inicialmente se pedía.

El fiscal ha explicado que se han introducido dos modificaciones: que el acusado devolvió los 6.000 euros al perjudicado, por lo que la responsabilidad civil está pagada, y una rebaja de la pena. El acusado, conectado por videoconferencia, ha mostrado su conformidad a los puntos expuestos.

Así, ha sido condenado por un delito de estafa a seis meses de prisión, aunque no entrará en la cárcel al carecer de antecedentes penales y con la condición de no delinquir en los próximos dos años. Dicha suspensión puede ser revocada si comete un nuevo delito en este período de tiempo.

Los hechos

Según el escrito de calificación fiscal, en la Navidad de 2020 un hombre residente en Santiago de Compostela buscó por internet una autocaravana que estuviera en venta, acabando siendo víctima de un engaño.

"Solo o en coordinación de otros, le hizo confiar en un anuncio publicado en Facebook y se ganó su confianza a través de una serie de mensajes, que llevaron a la víctima a entender que por 6.000 euros le vendería y le haría llegar a Santiago la autocaravana", añade.

"Entre la aparente documentación engañosa le hizo llegar lo que aparentaba ser el contrato de compraventa y una factura proforma". Fiscalía añade que a principios de 2021 el perjudicado transfirió 6.000 euros a la cuenta titularidad del acusado, que realizó reintegros parciales.