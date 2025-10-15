Un detenido en Ordes (A Coruña) por agredir con unas tijeras a otro hombre

Un hombre fue detenido este martes por la noche como presunto autor de una agresión con unas tijeras y, posiblemente también con un cuchillo, a otro varón. Los hechos se produjeron en la calle Alfonso sobre las 21:45 horas.

La Guardia Civil detuvo al presunto autor de la agresión este martes. El hombre, según las últimas informaciones, sigue detenido. Hasta el lugar del suceso, además de la Guardia Civil, se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.