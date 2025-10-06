Santiago da luz verde a la convocatoria para participar en el Mercado Municipal de Navidad

La Xunta de Gobierno de Santiago aprobó hoy las bases para participar en el Mercado Municipal de Navidad, que se celebrará del 28 de noviembre al 5 de enero en Carreira do Conde y del 20 de diciembre al 5 de enero en Área Central.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta las 14:00 horas del 28 de octubre, y los interesados deberán cumplimentar el formulario disponible en línea y enviar la documentación requerida al correo mercadonadal@gmail.com.

El mercado volverá a contar con 15 casetas en Carreira do Conde, distribuidas en cinco turnos: del 28 de noviembre al 5 de diciembre, del 6 al 12 de diciembre, del 13 al 20 de diciembre, del 21 al 28 de diciembre y del 29 de diciembre al 5 de enero, además de un máximo de cinco puestos exteriores de alimentación.

En Área Central, se organizarán dos turnos de participación con 15 puestos cada una.

Por otro lado, la Xunta de Gobierno aprobó también la segunda convocatoria de Bonos Corazón, con una partida de 300.000 euros, que se suman a los 300.000 euros de la primera edición celebrada en mayo.

Los bonos, válidos durante un mes desde su descarga, buscan dinamizar las ventas en los establecimientos locales, y en la primera convocatoria se movilizó casi un millón de euros mediante la descarga de 15.000 bonos.