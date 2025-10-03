Denuncian en Santiago el ataque de un pitbull a un trabajador en un refugio de animales

UGT ha denunciado que un perro de raza pitbull ha atacado a un trabajador del refugio de animales do Bando, en Santiago, lo que provocó "graves lesiones en brazos y piernas" al operario, que realizaba tareas rutinarias de limpieza de las instalaciones.

Según ha trasladado el sindicato, este mismo perro había protagonizado un incidente semejante el pasado 29 de septiembre, cuando, tal y como asegura UGT, atacó a otra operaria que logró evitar la mordedura gracias a una rápida reacción.

Tras esto, UGT afirma que trasladaron la información por correo electrónico al concejal de Dereitos dos Animais, Xesús Domínguez, así como a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, instando a ambos a "adoptar medidas urgentes para evitar tener que lamentar consecuencias más graves". También denunciaban la "ausencia de un protocolo de actuación para estos casos, la inexistente oferta de formación permanente para las personas trabajadoras del refugio y las deficiencias del servicio".

Ahora, UGT ha avanzado que presentará denuncia ante Inspección de Trabajo por grave riesgo para la salud de las personas trabajadoras y ha manifestado que confía en que se intervenga con "mayor contundencia" que en las dos ocasiones anteriores en que se dirigieron a esta institución.

El Concello "a la espera de informes"

Mientras, fuentes del Concello de Santiago, que preside el Patronato del refugio, formado por una decena de municipios de la zona, han asegurado que están en contacto desde el primer momento con la dirección del centro, así como con la familia de la persona afectada para seguir su evolución.

Además, han explicado que el perro involucrado en el incidente llegó al refugio hace un mes y está cualificado como potencialmente peligroso. En este sentido, han detallado que el Patronato, que se reunió la semana pasada, evaluó la situación de este ejemplar a raíz de un primer expediente y ya se había pedido a la empresa encargada de riesgos laborales formación específica por si no la tuviesen sobre protocolos de actuación con animales agresivos o potencialmente peligrosos.

Del mismo modo, estas mismas fuentes han afirmado que el edil Xesús Domínguez solicitó informes a la dirección del centro y a la veterinaria para remitir al juzgado, que será el que determine las actuaciones pertinentes.