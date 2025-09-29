Cabalgata de Reyes 2026 en Santiago: aprobado el contrato con un presupuesto de 430.000 euros

La junta de gobierno local de Santiago ha aprobado este lunes el expediente del contrato mixto para la Cabalgata de Reyes con un presupuesto base que asciende hasta los 435.807,54 euros, imputado a esta anualidad y a la 2026.

Así lo ha desgranado este lunes en rueda de prensa la portavoz municipal, Míriam Louzao, que ha explicado que se incluyen dos lotes, el primero para la organización y producción del evento y su contenido artístico, y un segundo lote para la suministración de carrozas en régimen de alquiler.

Por otro lado, también se ha aprobado el contrato para el suministro de gas para calefacción de las dependencias municipales, cuyo gasto se limita a 136.500,00 euros (IVA incluido), tal y como ha explicado la portavoz en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno local.

También se ha adjudicado el seguro para la flota de vehículos del Concello de Santiago a la empresa Occident GCO Sociedad Anónima de Seguros y Preseguros, que presentó la mejor oferta con una prima total de 27.843,05 euros (IVA incluido).

Concesión de subvenciones

Por otro lado, se ha aprobado la concesión definitiva de tres subvenciones por un importe total de 185.668,32 euros para la rehabilitación de comunidades y edificios incluidos en la zona de rehabilitación integral de Vista Alegre y correspondientes a la convocatoria de 2022.

Asimismo, la junta de gobierno local ha autorizado la propuesta para la contratación de un préstamo a largo plazo por importe de 2.517.539,82 euros destinado a financiar las inversiones y las transferencias de capital que corresponde ejecutar según las previsiones presupuestarias para este ejercicio.

Entre los asuntos relativos a la contratación, se ha aprobado también el expediente para licitar el suministro del mobiliario del Centro Integral para la Inclusión Social (CIPIS). En este caso, el presupuesto base de licitación es de 48.396 euros (IVA incluido) y se distribuye en tres lotes, uno de alojamiento y baños; otro de oficinas y zonas comunes; y el último de cocina y comedor.

Asimismo, la portavoz del gobierno local ha anunciado que próximamente se abrirá el procedimiento abierto y simplificado para su adjudicación, a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Convenios con entidades

En cuanto a la colaboración con entidades, la junta de gobierno local ha aprobado el texto de convenio con la Xunta de Confrarías de Semana Santa, a la que se le ha asignado una subvención nominativa de 3.000 euros.

También el convenio con la Feira de Emprendedoras da Comarca de Compostela, acordado con la Universidade de Santiago de Compostela con un importe de 20.000 euros.

Así como el convenio con la Federación Galega de ANPAS de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria e Secundaria 'Compostela' (FANPA COMPOSTELA) para la promoción de actividades y fomentar la escolarización en los centros de educación infantil y primaria del Ayuntamiento, con una dotación de 20.000 euros.

En concreto, este convenio incluye la cobertura al nuevo servicio de comedores en las escuelas unitarias de la zona rural, la Escola do Gaioso (O Eixo), la Escola do Rial (Laraño) y la Escola Bispo Teodomiro (Marrozos).

Según ha destacado la portavoz municipal en rueda de prensa, este nuevo servicio escolar "facilitará a las familias del rural mantener la escolarización en su zona contando con opciones de conciliación igualitarias a las del resto de centros".

Con todo, la junta de gobierno también ha aprobado la modificación de las bases reguladoras para ampliar la fecha límite de justificación de las subvenciones para el desarrollo de programas y actividades de interés general durante el 2025 a las asociaciones vecinales. Así, se amplía el plazo del día 9 al 31 de octubre de este año.