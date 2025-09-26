Sindicatos protestan en Santiago contra la precariedad en la hostelería y reclaman un convenio "digno"
Las organizaciones sindicales demandan mejorar la situación económica e inclusión de pluses por trabajar en festivos y domingos
CIG, CC.OO. y UGT se han concentrado en Santiago para denunciar la precariedad en el sector de la hostelería y han reclamado un convenio "digno".
Las centrales aseguran que la patronal ha visto crecer sus beneficios "mientras los salarios y las condiciones laborales siguen siendo pésimas".
El secretario comarcal de la CIG-Servizos de Compostela, Roberto Alonso, ha criticado el aumento de precios "de forma significativa en todos los productos" mientras el personal "aguanta una enorme sobrecarga".
Y advierte de que "no es que la gente no quiera trabajar, sino que las condiciones son bastante pésimas". Por eso, las organizaciones sindicales demandan mejorar la situación económica e inclusión de pluses por trabajar festivos y domingos.