Sindicatos protestan en Santiago contra la precariedad en la hostelería y reclaman un convenio "digno"

Protesta de sindicatos por la situación de la hostelería CIG

CIG, CC.OO. y UGT se han concentrado en Santiago para denunciar la precariedad en el sector de la hostelería y han reclamado un convenio "digno".

Las centrales aseguran que la patronal ha visto crecer sus beneficios "mientras los salarios y las condiciones laborales siguen siendo pésimas".

El secretario comarcal de la CIG-Servizos de Compostela, Roberto Alonso, ha criticado el aumento de precios "de forma significativa en todos los productos" mientras el personal "aguanta una enorme sobrecarga".

Y advierte de que "no es que la gente no quiera trabajar, sino que las condiciones son bastante pésimas". Por eso, las organizaciones sindicales demandan mejorar la situación económica e inclusión de pluses por trabajar festivos y domingos.