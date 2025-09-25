El exalcalde de Santiago de Compostela Sánchez Bugallo declara como testigo en el caso Desproi

El exalcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo (en el centro) Nicolás Sartiano Santiago de Compostela

El exalcalde de Santiago de Compostela Xosé Sánchez Bugallo ha acudido esta mañana al Juzgado de Instrucción número 1, en la capital gallega, para declarar como testigo en el caso Desproi.

Bugallo, que actualmente no ejerce ningún cargo público, abandonó la sala de vistas B en poco menos de una hora, sin dar ninguna declaración ni responder a las preguntas de la prensa tras su salida.

El caso propició la dimisión del entonces concejal de Medio Rural José Manuel Pichel tras conocerse que había formado parte del accionariado de la empresa a la cual se le adjudicó un contrato para albergar servicios de la concejalía que él dirigía.

Los sucesos se remontan al año 2021, cuando Bugallo presidía la corporación municipal y la Xunta de Goberno Local. José Manuel Pichel era, en aquel momento, el concejal de Medio Rural y dimitió tras darse a conocer que era socio de Desproi a través de otra empresa, llamada Gaia.

Los hechos indican que Desproi había sido contratada por el ayuntamiento compostelano para trasladar las oficinas de la concejalía que dirigía José Manuel Pichel, después de que estos departamentos fueran desalojados de su anterior ubicación, localizados en la antigua estación de autobuses.

Alquiler de nave y "error considerable"

El exconcejal Manuel Pichel, que en aquel momento era miembro del grupo de gobierno socialista, es actualmente el único que figura como imputado en la investigación sobre el alquiler de una nave a la empresa Desproi.

Pichel, tras dejar el gobierno municipal, declaró haber cometido un "error considerable" al "no haber comunicado al alcalde Bugallo ni al resto de la Xunta de Goberno" su participación en la compañía, aunque, según él, lo hizo "sin mala fe".

El PP de Santiago fue quien presentó la denuncia que abrió la vía judicial del caso Desproi y que, en principio, estaba dirigida a "todos los miembros de la junta de gobierno local".