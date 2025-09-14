Mueren dos personas tras salirse de la carretera A-54 a la altura de O Pino (A Coruña)

Dos personas perdieron la vida tras salirse de la vía y colisionar contra la mediana en la A-54, a su paso por el municipio coruñés de O Pino en sentido Arzúa.

Según fuentes del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 14:30 horas de este domingo y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

En el operativo participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Arzúa, Guarda Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Una vez en el punto, los equipos de emergencias comprobaron que los implicados estaban inconscientes y, a pesar de los esfuerzos, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de las dos personas.

Los Bomberos se encargaron de la limpieza de la vía para restablecer las condiciones de seguridad en la circulación.

Además, la central de emergencias alertó a los profesionales del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, por si fuese necesaria su intervención.