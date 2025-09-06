Los horarios de invierno de los autobuses de Santiago entrarán en vigor el lunes
Los menores de 14 años pueden retirar sus tarjetas con viajes gratuitos en las oficinas de Tussa
A partir del próximo lunes, 8 de septiembre, entran en vigor los horarios de invierno del transporte urbano de Santiago de Compostela. La compañía Tussa ha publicado los nuevos horarios así como la información de todas las líneas.
Además, la compañía recuerda que se pueden seguir retirando las tarjetas con viajes gratuitos para menores de 14 años en sus oficinas, situadas en la estación de autobuses, así como en las de Tralusa en el recinto ferial de Amio entre las 09:00 y las 14:00 horas.
El Concello informa que, desde el pasado 1 de julio, cuando se inició la reducción de tarifas tras las ayudas del Ministerio de Transportes, se han entregado ya 1.422 tarjetas de abono infantil.
Todas las líneas y horarios se pueden consultar en este enlace. También se pueden realizar consultas en el teléfono 981581815.