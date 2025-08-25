La alcaldesa de Santiago busca acuerdos con la Xunta sobre la zona de vivienda tensionada

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha manifestado "intención y voluntad de llegar a un acuerdo" con la Xunta a una semana de la reunión agendada para el 1 de septiembre con el fin de abordar la petición de declaración de zona de mercado residencial tensionado, que el Gobierno gallego pidió que Raxoi reiniciase.

En declaraciones a los medios este lunes, la regidora ha vuelto a defender la solicitud presentada por Santiago, ya que considera que hay "razones fundadas" para tenerla en cuenta y "cumple" con las características y criterios requeridos.

"Lo que queremos es explicarle y escuchar también todo lo que nos tenga que decir la Xunta al respecto del informe que nos presentamos", ha manifestado.

En este sentido, ha insistido en que, en paralelo, seguirán adelante con la tramitación de un recurso de reposición para "facilitar" que el Gobierno local pueda continuar con la tramitación del expediente.

El aparcamiento del CHUS

Preguntada por los medios, Sanmartín ha expuesto que el Ayuntamiento estará "vigilante" en que el proyecto del nuevo aparcamiento del Complexo Universitario Hospitalario de Santiago (CHUS) no se limite "exclusivamente" a la dotación de un párking, sino que tenga en cuenta las cuestiones que le "interesan" a Raxoi en cuanto a accesibilidad y movilidad y permita "ordenar el territorio" en un entorno más amplio.

La Xunta informó el fin de semana de que ha recibido cuatro ofertas para el contrato de redacción del proyecto.

"Esperemos que se resuelva cuanto antes y que pueda comenzar a ser una realidad. Pero, evidentemente, el control de los tiempos respecto al proyecto de licitación está en las manos de la Xunta", ha insistido Sanmartín.