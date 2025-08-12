La Xunta adaptará una estructura en desuso en el Gaiás para destinarla a usos logísticos

La Xunta de Galicia dotará al Museo Centro Gaiás y la Biblioteca y Archivo de un nuevo espacio de apoyo logístico para dar respuesta, han precisado a Europa Press desde la Cidade da Cultura, a las necesidades de almacenaje derivadas de la expansión de la actividad de estas instituciones.

Para llevarlo a cabo no será necesario un edificio nuevo, sino que se aprovechará la existencia de una estructura de hormigón en desuso, erigida para lo que iba a ser el Teatro de la Música, edificio incluido en el proyecto original del Gaiás y finalmente no construido.

Dada la localización de esas nuevas instalaciones en el lateral del Jardín del Teatro anexo a la Biblioteca, se optará por una solución arquitectónica que favorezca su integración en el espacio verde donde se encuentran, eliminando el impacto visual que genera ahora este muro.

Con una superficie de 1.000 metros cuadrados, permitirá conservar obras de arte y fondos bibliográficos, así como almacenar estructuras y otro tipo de elementos técnicos empleados en el montaje de las muestras o en las producciones escénicas.

La actuación responde al incremento de la actividad del Museo y de la Biblioteca y Archivo, así como a la ampliación de líneas de trabajo de la Cidade da Cultura, que en los últimos años comenzó a producir exposiciones y otros contenidos no solo para ser exhibidos en el Gaiás, sino para itinerar por toda la Comunidad y centros de fuera de Galicia.

La Fundación Cidade da Cultura licitará estos trabajos en los próximos días por un importe de 1,3 millones de euros (más IVA) y con un plazo de ejecución de 18 meses.

"No es un edificio nuevo, es para el depósito de estructuras", han insistido para explicar que el objetivo es ubicar elementos que son necesarios para proyectos expositivos sin descartar también albergar otros fondos como obras. Todo ello ante el incremento de actividad y el aumento de propuestas expositivas.

La Cidade da Cultura ha sido una actuación que, desde su inicio, no ha estado exenta de críticas, entre otras cuestiones porque se terminó sin completar al construirse cuatro edificios y quedar en otros dos paradas las obras. De esta forma, el proyecto del arquitecto Eisenman quedó incompleto.