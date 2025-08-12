Buscan al sospechoso de provocar un incendio en Santiago, junto al cementerio de Boisaca

La Policía Local de Santiago de Compostela busca al presunto responsable de iniciar un incendio junto al cementerio de Boisaca este martes por la mañana tras recibir una denuncia por estos hechos.

El fuego fue declarado a las 11:57 horas en la rúa das Mulas, en el barrio de Meixonfrío, donde está ubicada una de las entradas al cementerio. La Consellería do Medio Rural desplazó a un agente, dos brigadas y una motobomba, al tiempo que también se movilizaron los Bomberos de Santiago, que informan de que ya está controlado.

Fue un incendio "algo complicado y peligroso" por la cercanía a las viviendas, aunque no ha habido desalojo de ninguna, según concretan fuentes municipales. Los efectivos de extinción continúan, durante las primeras horas de la tarde, refrescando la zona.

Hasta allí acudieron de igual forma voluntarios de Protección Civil y la Policía Local, que ha recibido la denuncia de un posible sospechoso de provocar un incendio y está buscándolo.