Abogados del Turno de Oficio "peregrinan" en Santiago para denunciar el "abandono" institucional

Decenas de abogados del Servicio Público del Turno de Oficio se manifestaron este viernes por las calles de Santiago de Compostela para denunciar la "falta" de derechos laborales y la "situación de dejadez y abandono" que sufren por parte de la Administración y de las instituciones.

A las 12:00 horas, profesionales del Turno de Oficio de Galicia se concentraron en la praza da Constitución, desde donde iniciaron su particular "peregrinación de las togas". Portando velas y togas y entre cánticos de "Xunta, escucha, el Turno está en lucha" o "Sin abogados no hay justicia", recorrieron las calles compostelanas hasta llegar a la praza do Obradoiro.

"Creemos que este abandono no es gratuito, no obedece a ninguna otra razón que a que quieren dejar de prestar este servicio. Quieren decir a la gente que es insostenible económicamente para que puedan dejar de ejercerlo", ha destacado la secretaria de Organización del Sindicato de Abogados y Procuradores, Rosa Lozano, antes de iniciar la marcha.

En este sentido, han advertido de que sin ellos "el derecho fundamental de todo ciudadano al acceso a la justicia quedaría vacío de contenido".

La protesta se enmarca en un contexto marcado por la conmemoración este sábado del Día de la Justicia gratuita -al que los manifestantes se refieren como Día del Servicio Público del Turno de Oficio- y por los paros convocados por los profesionales del sector durante este viernes y este sábado.

Compañeros expedientados

"Falta" de reconocimiento institucional o remuneraciones "insuficientes" son algunas de las principales reivindicaciones del sector. "¿Conocéis algún colectivo en el que no se cotice por su trabajo? ¿En el que no se pague por una gran parte del trabajo que se realiza? ¿Que no se le reconozca ninguna relación laboral con su empleador? ¿Que no tenga el menor derecho de conciliación?", ha reflexionado Lozano.

También han criticado la "falta de diálogo" por parte de las diferentes administraciones, ya que, según han denunciado, hasta el día de hoy ni el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, ni el ministro, Félix Bolaños se "han dignado" a recibirlos.

"Pretendemos que se establezca un Estatuto Jurídico que regule nuestras relaciones, tanto económicas, como laborables, como de conciliación laboral, de bajas y de cotización. Somos el único sector que no tienen reconocido nada de eso, ni siquiera nos pagan las guardias, ya que tenemos guardias de 24 horas", ha exolicado Lozano.

Por otra parte, ha señalado que los colegios de abogados "jamás han defendido a los profesionales que prestaban este servicio" y los han calificado de "cómplices de una situación de abuso", por lo que ha destacado que "no son dignos de los cargos que ocupan".

"Llevamos más de dos años manteniendo una dura huelga indefinida, en la que como si fuese un delito defender nuestros derechos, somos expedientados", ha asegurado.

Según recoge Europa Press, el Colegio de Abogados de A Coruña y su Junta de Gobierno han defendido a través de un comunicado difundido este viernes que "el Colegio no ha abierto ningún expediente disciplinario por el hecho de ejercer el derecho de huelga".

También ha asegurado "respetar plenamente" el derecho a huelga y ha señalado el "compromiso histórico" con los abogados de oficio. "La Junta de Gobierno ha reclamado y reivindicado desde siempre mejoras para los abogados que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita", recoge.

Apoyo de la Corporación Municipal de Santiago

En la praza do Obradoiro los manifestantes estuvieron acompañados por representantes de la Corporación Municipal compostelana, que han transmitido su "apoyo" con las reivindicaciones del sector.

El concejal de Economía, Facenda e Administración Local, Manuel César, ha leído un manifiesto en el que recordado una moción aprobada por 14 votos a favor en el pleno municipal de octubre de 2023 y en la que se recogía parte de las reivindicaciones por las que está luchando el sector.

Con todo, la secretaria de Organización del Sindicato de Abogados y Procuradores ha defendido un acceso a la justicia "para todo el mundo, para el que tenga medios y para quien no los tenga".

"Esta lucha que estamos realizando es por nuestros derechos laborales más básicos, para poder seguir defendiendo los suyos. Porque ya no vamos a consentir nunca más que los servidores de un servicio público trabajen en condiciones propias de un Estado esclavista", ha concluido Lozano.