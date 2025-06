Sanmartín afea la "irresponsabilidad" del PP por su 'no' al pago de facturas pendientes en Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha criticado la "tremenda irresponsabilidade" del Partido Popular por su 'no' al pago de 3 millones de facturas pendientes en Compostela, así como la abstención de los concejales no adscritos.

La corporación municipal de Santiago desestimó este jueves la aprobación del pago de dos facturas pendientes de autobús, con la abstención de los concejales no adscritos y la negativa del Partido Popular.

En total, el valor de las deudas no aprobadas asciende a casi 3 millones de euros. En concreto, unos 402.093 euros aún en deuda con Autocares Rías Baixas, y 2.537.725 millones a TRALUSA. Esta es la segunda factura que el pleno ha bloqueado.

A preguntas de los medios este viernes, Sanmartín ha reiterado la "tremenda irresponsabilidade" de los populares por votar en contra "do pagamento de facturas de servizos realizados", una decisión que, según ha denunciado, "abre un precedente moi preocupante de poder votar en contra dun expediente de este tipo".

La regidora nacionalista ha insistido en que las facturas "hai que pagalas" y ha asegurado que "nin as empresas, nin os traballadores, nin as súas familias" entienden esta decisión.

Por otra parte, la alcaldesa de Santiago ha hecho hincapié en que los concejales no adscritos "sabían perfectamente" que su abstención "podía ter consecuencias", por lo que ha achacado su decisión a su "situación interna".

"Aínda que a posición sexa diferente, tamén teñen que explicar o por qué dese voto as concelleiras e concelleiros non adscritos. Non se entende que, unha vez houbo ese diálogo solicitado, que tiveron toda a información e cun expediente similar a outros que o propio Gonzalo Muíños levou a pleno noutras ocasións, non se vote a favor", ha manifestado.

Aunque ha señalado que no saben si lo llevarán al próximo pleno, Sanmartín ha llamado a "acabar con esta irresponsabilidade" y con un sistema del Partido Popular en el que "o importante é que todo vaia mal e que a cidade non avance". "Como lles fastidia tanto o avance da cidade e que haxa noticias positivas, parece que o que queren é intentar ver como se poñen paus nas rodas", ha criticado.

"Fixemos aquilo que entendemos que era o único posible para poder manter o servizo, as frecuencias e as liñas nun momento en que todo el mundo sabía do estado dos autobuses", ha subrayado.

Con todo, ha insistido en que "había unha decisión que tomar, unha decisión que non é fácil, e que, por suposto, non é a solución ideal. Porque o contrato é precario". Por otro lado, ha señalado que "o que terán que facer as empresas é solicitar a través doutras vías que se faga ese pago, é o recurso que queda, infelizmente".

Sobre la advertencia del popular Borja Berea de remitir la documentación correspondiente a los órganos de anticorrupción y responsabilidad contable, la alcaldesa compostelana ha señalado que es "difícil de dixerir" que un partido "condenado por corrupción veña a falar de corrupción".

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidade política" y a utilizar el pleno "para outro tipo de cuestións" que no sean "a resolución de situacións internas ou ao desgaste do goberno" ya que, según ha destacado, "o que hai que facer é poñer por diante cales son os intereses da poboación de Santiago".