El PSOE de Santiago decidirá en pleno si apoya reprobar a Formoso por respaldar Medicina en A Coruña

El Grupo Socialista de Santiago decidirá en el pleno municipal del próximo jueves si apoya la proposición de reprobación presentada por los exediles del PSOE -ahora concejales no adscritos- ante el respaldo del presidente de la Diputación provincial, Valentín González Formoso, a la creación de una Facultad de Medicina en A Coruña.

El grupo de no adscritos presentará en el pleno de esta semana una proposición para la reprobación de las declaraciones de González Formoso realizadas el 9 de junio. En aquel momento, defendió la implantación de una Facultad de Medicina en la ciudad herculina. "Hay una demanda de la sociedad de mayor ampliación de la plantilla de médicos que ahora se desatiende", señaló.

Frente a ello, los ediles expulsados del PSOE -partido al que pertenece el presidente provincial- piden su reprobación porque consideran que estas declaraciones "no son asumibles desde el punto de vista institucional". En nombre de este grupo de concejales, Mercedes Rosón ha subrayado que "el presidente es representante también de la ciudadanía de Santiago de Compostela" y "no puede adoptar una oposición pública en contra de los intereses de Santiago y de todo nuestro área sanitario".

Preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa celebrada este lunes, el edil socialista Gumersindo Guinarte -en presencia de la otra concejala del grupo, Marta Abal- ha reiterado la posición adoptada por la corporación municipal en el último pleno, que rechazó por unanimidad la creación de un nuevo Grado en Medicina en Galicia.

"Obviamente seguimos estando en esa posición de defensa del modelo de una Facultad de Medicina única, con una enseñanza descentralizada", ha defendido.

"Pensar que habiendo más facultades de medicina habrá más oferta de plazas no es necesariamente así", ha opinado Guinarte, ya que "no tiene sentido que haya más alumnos de las facultades de Medicina que no tengan plazas de MIR". "Las plazas tienen que estar en consonancia unas con otras", ha defendido.

Preguntado de nuevo por la posición de los concejales no adscritos respecto a la posición de González Formoso, el edil socialista ha opinado que esta "es una lectura, obviamente, que se puede hacer" y se ha circunscrito de nuevo a la posición adoptada por el pleno en la declaración institucional.

Al mismo tiempo, ha recordado que el rector de la USC ya trabaja en una comisión para cumplir con las previsiones del acuerdo adoptado en el año 2015, cuando las tres universidades decidieron descentralizar Medicina. En este sentido, ha instado a "dejar trabajar a los responsables de este ámbito" y hacerlo "con cuanto menos ruido, mejor".

Asimismo, no ha cerrado la puerta a apoyar la proposición de sus antiguos compañeros de formación: "Ya decidiremos en el pleno la posición que debemos tomar respecto a esa proposición concreta, pero nuestra posición respecto a este tema está clarísima", ha trasladado Guinarte. Con todo, ha asegurado que la corporación municipal "no estará permanentemente haciendo declaración sobre lo mismo. "No vamos a estar reprobando a cualquier representante público, político o de otra naturaleza", ha añadido.

Posición de Gómez Besteiro

A este respecto ha sido preguntado este lunes en rueda de prensa el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que ha reconocido que no sabe qué hará el grupo municipal en la capital gallega, pero ha defendido que no opina "sobre lo que decidan personas que no forman parte de la organización".

En todo caso, ha señalado que cree que no votarán a favor de esa reprobación al presidente de la Diputación de A Coruña porque "el contenido de esas afirmaciones no contradice el interés" de la capital gallega, sino que "abre un debate sensato" sobre las expectativas "legítimas que se generaron" fruto, ha añadido, "de un incumplimiento de un convenio que se firmó en 2015".

En esta línea, Besteiro ha insistido en que hubo un convenio en 2015 que establecía "una coordinación entre todas las universidades" y que "no funcionó", de lo que ha culpado a la Xunta.

"No cumplir ese convenio abre las expectativas legítimas para que en algunas universidades crean que pueden reclamar justamente ese proceso. Esa cuestión tiene que ser tratada dentro del cumplimiento de ese convenio y, a partir de ahí, de verdad, aprovechar todos los recursos que tenemos en materia sanitaria", ha defendido.

En opinión de Besteiro, eso es lo que debe hacerse en "coordinación", ya que "todo el mundo estaba de acuerdo en 2015 y por lo que se ve no se cumplió". "La Xunta es responsable de esta situación y de fomentar expectativas legítimas por parte de universidades cuando esos convenios no se cumplen", ha zanjado.