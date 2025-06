El pleno de Santiago deniega una factura del bus urbano al no tener el apoyo de los no adscritos

El pleno de Santiago de Compostela ha denegado aprobar una factura de más de 400.000 euros relativa a gastos acarreados por el autobús urbano en 2024, tras un turno de intervenciones que no se ha centrado estrictamente al debate de este punto, sino en el anuncio de la licitación del nuevo contrato de autobús urbano.

El anuncio sobre el nuevo contrato, que pasará de concesión a uno de servicios, ha sido el centro de las críticas del PP, del PSOE y de los concejales no adscritos -anteriormente pertenecientes al PSOE-. Por su parte, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha reprochado a las formaciones políticas utilizar para este fin "un punto que non ten que ver" porque no lo considera "lóxico".

El asunto a tratar en el punto 5 del pleno de este martes era un reconocimiento extrajudicial de crédito. Este se refería a una deuda de 402.093 euros con la empresa Rías Baixas S.L. por gastos derivados de la liquidación del año 2024 correspondiente a la línea 7 de autobús urbano, de la que está a cargo.

En su primera intervención, el concejal de Mobilidade, Xan Duro, ha justificado que este expediente ha sufrido atrasos, fruto de cambios en la composición del departamento de Tráfico, que ya se está acercando a una situación de "normalidade".

En este sentido, esta factura pendiente no ha sido aprobada, con 11 votos en contra del PP, cuatro abstenciones de los concejales no adscritos y 9 votos a favor del BNG, Compostela Aberta y PSOE.

El portavoz del PP, Borja Verea, ha criticado la falta de gobernabilidad del gobierno local y ha criticado a Sanmartín porque "si siquiera sus socios de gobierno son quien de aprobarle sus propias 'trapalladas'". En este sentido, Verea ha instado a la alcaldesa nacionalista a "poner la ciudad a funcionar".

El PP pide "responsabilidades"

En su turno de intervención, Borja Verea también ha acusado a BNG, Compostela Aberta y PSOE de una década de "paralización en la gestión del transporte urbano" y ha exigido responsabilidades.

El popular ha cargado contra el edil de Mobilidade, a quien ha acusado de llevar "dos años sin avances". En este sentido, le ha reprochado que, después de tanto tiempo, dijese que "empezamos de cero". "Gran parte del sueldo que le pagaron los santiagueses durante estos seis años era para que trajese a esta ciudad autobuses nuevos y no lo hizo", ha afeado.