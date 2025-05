El PP de Santiago acusa al gobierno local de contratar ilegalmente 29 VTC mientras sancionaba su uso

El portavoz del Partido Popular (PP) de Santiago, Borja Verea, ha acusado al gobierno local de contratar ilegalmente 29 vehículos VTC a pesar de que Raxoi prohíbe este servicio en la capital gallega. Verea ha cargado contra el gobierno local por "engañar a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación".

Según ha explicado este lunes en rueda de prensa, el PP de Santiago tuvo acceso a documentación oficial sobre los desplazamientos de VTC durante el evento que el Grupo Ciudades Patrimonio -presidido por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín- celebró en Santiago el pasado 14 de marzo. "Los inspectores de transporte identificaron un vehículo VTC que tenía contrato para un servicio dentro del propio concello, un servicio ilegal que constaba contratado por el Concello de Santiago".

Borja Verea ha manifestado que a pesar de que incluso la alcaldesa negó esta contratación y afirmó que las gestiones fueron hechas por el gerente de Ciudades Patrimonio, "hoy sabemos que no es cierto y que mintieron".

El líder del PP ha señalado que esta contratación es "la punta del iceberg", ya que constataron "hasta 29 trayectos ilegales" hechos en estas fechas, todos contratados desde Raxoi. Verea ha criticado que a pesar de tener el "peor servicio de autobuses de España y, como consecuencia, tener un servicio de taxis desbordado", el gobierno local prohibía a todos los ciudadanos la utilización de VTC dentro de Santiago. "Incluso estaba sancionando las VTCs que hacían estos servicios y, al mismo tiempo, contrataba y organizaba 29 servicios de VTC ilegales".

Verea ha señalado que las multas acumuladas podrían oscilar desde los 60.000 a los 180.000 euros y se ha preguntado si la alcaldesa va a pagar esas cantidades. "Va a ser el primer gobierno de la historia de Santiago que tendrá que multarse a sí mismo por 29 expedientes de sanción, con la vergüenza añadida de intentar ocultar todo esto con mentiras descaradas", ha expuesto.

Verea ha reclamado que quedan muchas cuestiones por contestar como si alguien va a asumir responsabilidades o "quién ha dado la orden de mentir a la ciudadanía".

Sanmartín: "Non houbo ningunha contratación do Concello de Santiago"

Preguntada al respecto, la alcaldesa de la ciudad ha sostenido que el Concello no realizó ningún contrato: "A única persoa que lle minte á cidadanía é Borja Verea, non existe ningún contrato deste Concello para facer a contratación que el denuncia".

Sanmartín ha explicado que el papel del Concello fue de "colaboración" y que, al igual que en otras ocasiones, se recurrió a un servicio de transfer para trasladar a los participantes en la asamblea del grupo Ciudades Patrimonio. "Un servizo que contratan habitalmente outras administracións", ha sostenido.

La regidora nacionalista ha dicho que detrás de esta cuestión se encuentra una problemática derivada de la regulación de los VTC, que sufrió una modificación con la Ley de acompañamiento de presupuestos de la Xunta del pasado año. Con esta ley, la regulación de los VTC pasa a ser competencia municipal.

"Por agora, ningunha cidade galega ten resolta esta situación" porque se trata de una modificación normativa "recente". Con todo, Sanmartím ha explicado que desde Raxoi "xa se está estudando como podemos facer". "Estamos nunha especie de paralegalidade, non son ilegais porque non aparece así na normativa, tampouco son legais porque non está regulado. O que necesitamos é dicir cal é a súa regulación e aclaralo", ha expresado.

Al respecto de las multas estimadas por el PP, la regidora nacionalista ha alegado que el expediente sancionador del caso informado por la Xunta se tramitará como en cualquier otra cuestión. Eso sí, ha puntualizado que la multa "será ás empresas, non a ningún particular, unha vez se determine o vacío legal".