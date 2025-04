Bouza espera que la expulsión de los ediles del PSOE de Santiago se ratifique la próxima semana

El secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, cree que "la normalidad imperará" a partir de la semana que viene en el grupo municipal, tras la expulsión del partido de cuatro de sus integrantes.

La semana que viene está previsto un pleno del Concello de Santiago y Bouza ha sido preguntado este miércoles en rueda de prensa si servirá para "solventar" la situación del grupo municipal.

"No tenemos ninguna cuestión que nos haga pensar que no va a ser así. Es lo que tenemos que decir. No hay ningún criterio objetivo para (no) pensar que la normalidad imperará a partir de la semana que viene en Compostela", ha respondido.

Cuestionado por el posicionamiento de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha señalado que "comentaba que no estaba segura de los plazos, cuándo terminaba", pero ha insistido en que quiere "pensar que con absoluta normalidad, que los trámites legales concluyan y se proceda con normalidad y los derechos no van a ser vulnerados".

En todo caso, ha dicho que "es una obviedad que para poder abordar cuestiones en los plenos va a haber que hablar y consensuar". Por parte del PSdeG de Santiago, ha reivindicado estar "construyendo de la mano" de sus concejales "un proyecto útil para los vecinos".

Por otra parte, interrogado por el primer año del Gobierno de Alfonso Rueda a nivel local, ha censurado que "la Xunta no apuesta por Santiago y el PP no quiere que esta ciudad vaya adelante", pero ha precisado que "no es de ahora", sino "de antes".