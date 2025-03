Tres concellos del área de Santiago de Compostela aumentan población: "Tienen mucho que ofrecer"

Galicia se enfrenta a uno de los mayores desafíos demográficos de las últimas décadas: el envejecimiento de su población y el descenso continuado de la natalidad. La baja tasa de nacimientos, la emigración de jóvenes en busca de oportunidades laborales y el envejecimiento de la población han provocado que muchas localidades experimenten un saldo demográfico negativo.

Sin embargo, hay concellos que no solo han logrado romper esta tendencia, sino que han seguido creciendo. En el área de Santiago de Compostela, municipios como Ames, Oroso, Teo, Brión y la propia ciudad de Santiago han visto aumentar su población desde el año 2010. Destacan especialmente Ames, Brión y Oroso, que han crecido más de un 10% en este período.

Pero, ¿cuáles son los factores que han impulsado este incremento? ¿Podrá mantenerse esta tendencia en el futuro? ¿Seguirá la ciudad de Santiago creciendo también?

Tres concellos de récord

Ames, Brión y Oroso están batiendo todos los récords, coronándose como los tres concellos que más han crecido en los últimos años. Mientras que Boqueixón, Vedra, O Pino, Trazo y Val do Dubra han perdido población, estos municipios, junto con Teo y Santiago, la han ganado.

Ames fue el que más creció. Y es que, en 2010 contaba con 27.900 habitantes y ahora con 32.812, un 17,6% más. Brión y Oroso también superaron el 10% de crecimiento poblacional, sumando 850 habitantes Brión y 707 Oroso.

Remontándonos más atrás, al año 2000, todavía sorprenden más los datos. Entonces, Ames contaba con 8.501 habitantes, 24.311 menos que a finales de año. Brión y Oroso, contaban con 6.275 y 5.236, cuando ahora acumulan 8.197 y 7.757.

¿Por qué han aumentado tanto su población?

El crecimiento poblacional de Ames, Brión y Oroso responde a una combinación de factores que van desde el coste de la vivienda hasta la mejora de las conexiones de transporte o el impacto del teletrabajo.

Según Valerià Paül, profesor de Geografía en la Universidade de Santiago, su proximidad a Santiago, especialmente en el caso de O Milladoiro y Bertamiráns en Ames y Sigüeiro en Oroso, favorece que funcionen "como ciudades dormitorio", ya que están justo en el límite municipal y permiten a las personas que trabajan en la capital encontrar viviendas más accesibles sin alejarse demasiado.

Cocido de los Mayores en el pabellón de Bertamiráns, en Ames. Concello de Ames

"A restrición do crecemento urbanístico en Santiago propicia esta expansión nos concellos veciños. Santiago limita o crecemento na periferia do seu concello, porque a lóxica nos di que Santiago non ten que urbanizar ilimitadamente, e entón os concellos que están xusto no límite o que fan e crecer", explica Valerià.

En este sentido, la diferencia de precios juega un papel clave, pues el suelo es más barato, tanto en pisos en propiedad como en alquiler. Aunque desde el Concello de Brión se niegan a calificar su villa como "dormitorio".

"Brión conta cuns servizos equiparables aos de calquera gran cidade en materia de abastecemento, saneamento, alumeado, educación ou cobertura de Internet. Brión é un lugar diferente. Mentres outros concellos da contorna de Compostela crecían sen orde nin concerto, moitos deles ao longo dunha estrada xeral, Brión soubo crecer de forma ordenada e baixo un modelo sostible para así crear un lugar no que vivir”, señalan.

'Encontros coa Arte', en Brión. Concello de Brión

En el caso concreto de Oroso, el propio Concello destaca que su crecimiento se debe a políticas de conciliación que favorecen la natalidad y la llegada de familias jóvenes: "Temos unha boa rede de servizos educativos e sanitarios, unha situación estratéxica preto de Santiago e un carácter acolledor que facilita a integración dos novos vecinos".

Algo en lo que coincide Blas García, alcalde de Ames: "Ames é un concello que ten moito que ofrecer. É un concello referente en servizos, sobre todo os de conciliación, referente en sectores económicos como o da innovación e o audiovisual, cun sector empresarial e industrial forte e cun gran dinamismo froito da gran cantidade de poboación moza".

El futuro de Ames, Brión y Oroso

El alcalde de Oroso, Álex Doval, señala la importancia de "continuar con políticas que favorezcan el crecimiento poblacional garantizando que Oroso siga siendo un lugar atractivo para vivir".

Igual que el Concello de Brión, que asegura poder mantener el crecimiento: "Somos conscientes da gran problemática existente en materia de vivenda a nivel nacional, vimos de adquirir parcelas para a construción de vivenda protexida e libre. Agardamos seguir sendo un deses concellos que continúa medrando en número de veciños”.

Carrera popular en Oroso. Concello de Oroso

Sin embargo, el profesor Valerià Paül ve algunos inconvenientes que podrían frenar el crecimiento de estas zonas. "Sen un verdadeiro transporte metropolitano vai haber moitos problemas. Santiago intentou meter apaños, co aparcamento de Santa Marta e liñas de bus que suben á cidade, pero se o proceso segue cada vez o impacto vai a ser maior", comienza a relatar.

"En Europa con casos coma este o que se fai é poñer infraestruturas tipo tranvía, pero en Galicia non hai forma de que se pense nisto. En Galicia todo pasa polo vehículo privado e ao final a xente sempre depende do coche. Tarde ou cedo os prezos dos combustibles subirán e soster tres ou catro coches cada familia será inviable".

Además, habla de un cambio de estilo de vida, que ya se está produciendo en el resto de Europa y que llegará, si no lo ha hecho ya, a nuestro país.

"Estamos nun cambio, onde os concellos periféricos seguramente non medrarán tanto como pensábamos. Parece que vai ser o concello central, Santiago, o que vai seguir medrando" Valerià Paül, profesor de Geografía en la Universidade de Santiago

"A xente quere volver a vivir nas cidades. Non no centro, non na zona vella, pero si na cidade, en Santa Marta ou San Lázaro, que podes ir camiñando ao centro, tes todos os servizos e tes actividades culturais. Estamos nun cambio, onde os concellos periféricos seguramente non medrarán tanto como pensábamos. Parece que vai ser o concello central, Santiago, o que vai seguir medrando", explica.

Algo con lo que no está de acuerdo el alcalde de Ames, que apuesta por seguir creciendo y manteniendo el alma rural de la zona: "A parte de ter dous núcleos urbanos potentes como son O Milladoiro e Bertamiráns, Ames conserva unha alma eminentemente rural, así como unha tradición propia. É un concello acolledor que quere seguir medrando de forma sostible no tempo”.