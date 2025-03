La alcaldesa de Muros (A Coruña) no asistirá a la asamblea de la asociación de las Carrilanas

La polémica en relación a la celebración del Festival das Carrilanas de Esteiro, en Muros (A Coruña) continúa. Este miércoles se conocía la cancelación de su edición del 2025 por falta de apoyo del Concello y, este sábado, el gobierno municipal ha anunciado que la alcaldesa no acudirá a la asamblea convocada por la asociación, ya que esta rechazó previamente tener una reunión con el gobierno municipal.

ADC Esteirana de Carrilanas Esteiro Las Carrilanas de Esteiro en Muros, la fiesta de Galicia que aúna diversión, tradición y velocidad

En un escrito remitido por el Concello, este afirma que hace unos días se convocó una reunión con la Asociación Esteirana de Carrilanas para concretar y avanzar, junto con la alcaldesa, en la documentación y permisos necesarios para la fiesta.

Antes, en diciembre del 2024, los socios y socias solicitaron la presencia de la regidora María Lago en una asamblea convocada por la agrupación en febrero, a la que acudió la alcaldesa como "medida extraordinaria".

Sin embargo, según el gobierno municipal, la asociación que organiza la popular fiesta rechazó en esta ocasión acudir a la reunión convocada por el Concello, cuya convocatoria "segue vixente".

Ayer, viernes, la Asociación Carrilanas anunció en sus redes la celebración de una nueva asamblea solicitando la presencia de Lago que, con todo, no se informó a la regidora hasta después de hacer público el comunicado.

Por este motivo, la alcaldesa de Muros ha considerado que, ante la falta de una orden del día y al ser una asamblea abierta a medios de comunicación y vecinos, "non lle corresponde asistir" a la convocatoria.

De todas formas, mantiene abierta su disponibilidad para reunirse con la Asociación "na forma adecuada para o diálogo e o entendemento".

En relación al comunicado emitido por la cancelación de la fiesta de interés turístico nacional, el Concello asegura no conocer "os motivos reais" de la suspensión y "quere deixar clara súa vontade de manter o apoio á festa, polo que e está aberto ao diálogo coa Asociación e confía en que Esteiro acolla as Carrilanas no verán de 2025".

La Asociación asegura que el Concello "non quere atendernos formalmente"

La versión de la asociación encargada de las Carrilanas difiere con el Concello. En un comunicado publicado hace dos días, afirma que la cancelación es fruto de problemas con "trámites administrativos".

En este sentido, afirma haber acudido al Concello para encontrar "vías de colaboración" pero que el gobierno municipal "non quere atendernos formalmente, polo que, a estas alturas, esa posible solución non existe".

En este contexto, la Asociación ha convocado para este domingo, 23 de marzo, una asamblea general extraordinaria urgente a las 13:00 horas en el local social de la Esteirana.