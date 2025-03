Cientos de personas llenan Arzúa (A Coruña) para rechazar el proyecto de Altri

Cientos de personas han llenado la plaza de Galicia de Arzúa (A Coruña) este domingo para clamar contra el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y para rechazar "con contundencia" la resolución ambiental de la Xunta.

Cánticos como "A auga é nosa e non da celulosa"; "Altri mata e a mina remata"; "Nin Altri nin mina, Rueda contamina"; "Altri Non!", han resonado este domingo a las 12:00 horas en la localidad coruñesa de Arzúa para demostrar que el proyecto "tendrá licencia administrativa pero no social", recoge Europa Press. La protesta ha coincidido con su reconocida Festa do Queixo.

"La Xunta ha publicado la Declaración de impacto Ambiental del proyecto de Altri-Greenalia en Palas de Rei. El primer paso para permitir su instalación. La noticia que acabamos de recibir, no por esperada deja de ser triste", clama el manifiesto que ha leído la organización este domingo.

Cabe destacar que esta ha sido una de las diversas concentraciones que han tenido lugar este domingo en la cuenca del Ulla, ya que la Plataforma Ulloa Viva llamó a llenar "cada plaza de cada pueblo de Galicia" por los que pasa el río Ulla, entre ellos, Antas, Melide, Monterroso y Palas de Rei.

Personas de todas las edades, manifestantes vestidos de calaveras, carteles de "Altri Non!", y pancartas que clamaban "Celulosa de Altri non, fora contaminación" y "Polo río, polo queixo, polo Camiño... Polo noso medio de vida. Por unha Arzúa viva e con futuro" han sido la tónica general de esta jornada en la que los participantes también han clamado contra la reapertura de la mina de Touro-O Pino.

Han sido varios los líderes políticos que se han sumado a esta concentración, entre ellos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; la secretaria de Organización del Grupo Socialista, Lara Méndez; la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arzúa, Begoña Balado; y el secretario provincial del PSdeG en A Coruña, Bernardo Fernández.

La portavoz nacional del BNG ha destacado la "dignidad" de los gallegos frente a la "traición" del PP, al que ha acusado de "querer pasar por encima de la gente". Mientras que la secretaria de Organización del PSdeG, ha advertido de que la Xunta aprobó la Declaración de Impacto Ambiental "en contra" de las directrices y preceptos de la UE.