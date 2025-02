Los concejales expulsados del PSOE de Santiago: "Hasta 2027 vamos a estar en el Concello"

Gonzalo Muíños seguirá siendo el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el pleno del próximo 27 de febrero en el que se debatirán los presupuestos del Concello de Santiago para 2025. Los cuatro concejales socialistas expulsados definitivamente por el partido -Gonzalo Muíños, Mila Castro, Mercedes Rosón y Marta Álvarez- han avanzado este miércoles que agotarán el plazo de diez días para recurrir la resolución y, "si es necesario, emplearemos otras vías para defendernos".

En una rueda de prensa en Raxoi, los ediles han insistido en que actuaron con compromiso tanto con la ciudad de Santiago como con sus electores. "Sería más sencillo ceder a las presiones de la dirección local y provincial y aceptar sus ofertas, pero dijimos que no. No vamos a participar en ese espectáculo lamentable", ha expresado Muíños.

Los cuatro concejales defienden que la expulsión no se debe a ninguna indisciplina ni a imcumplir la normativa del PSdeG, sino que busca "hacer sitio" al secretario local, Aitor Bouza. "Llevamos muchos años formando parte de este partido, sabemos muy bien lo que es tener que acatar las normas", ha expresado Castro, para quien "por más que se repita una mentira, no se transforma en verdad".

"Intentaron usurparnos nuestras competencias, retirarnos del debate público, intentar debilitarnos con presiones constantes para que alguno de nosotros entregara el acta. Todo desde el minuto uno después de perder las elecciones", ha apuntado Mila Castro.

De hecho, su compañera Marta Álvarez ha recordado las presiones que sufrió en primera persona, denunciando que aprovecharon su relación de "confianza personal y laboral" con Gonzalo Muíños para tratar de exigirle al portavoz municipal que ella dejase el cargo. Además, se ha referido al secretario provincial del PSOE en A Coruña, Bernardo Fernández, para trasladar que es "falso" que Muíños llegase a ofrecer algún cese. "Gonzalo no ofreció mi dimisión, a Gonzalo le exigieron mi dimisión", ha apuntado.

Las tres ediles coinciden en que su expulsión viene motivada por no acudir a la reunión para designar a Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz del grupo. "Una convocatoria que era nula de pleno derecho al no ser convocada por nuestro portavoz, Gonzalo Muíños. No existió incumplimiento de ninguna normativa porque no existió convocatoria legítima, por encima de cualquier regulamento está la ley", ha defendido Rosón.

Ante la posibilidad de pasar al grupo de no adscritos, han defendido que "hasta mayo de 2027" van a estar en el Concello de Santiago, "de un modo o de otro".

"Somos socialistas y lo vamos a seguir siendo"

Los cuatro ediles han agradecido el apoyo que están recibiendo en los últimos meses, tanto de vecinos como de gente fuera de Santiago o de cargos del PSdeG, aunque reconocen sentirse "decepcionados" con el papel que ha jugado el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en todo el proceso.

En este sentido, Muíños ha incidido en que los cuatro "somos socialistas y lo vamos a seguir siendo" por mucho que los quieran expulsar del partido. "Me niego a pensar que dentro del Comité Etico de Garantías ante el que vamos a presentar nuestras alegaciones no haya una o varias personas cabales que estudien con detenimiento la resolución de estos experdientes", ha apuntado Castro.

"Este brutalismo que está empleando el partido con nosotros no responde a nada que la gente pueda entender", ha señalado Mercedes Rosón, quien considera que lo que ocurre en Compostela puede afectar partido provincial e incluso "tambalear el papel del PSOE en Galicia".