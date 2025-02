Un acusado de golpear e insultar a su pareja menor de edad en Santiago: "Se inventa cosas"

Un hombre acusado de insultar, golpear y escupir a su expareja cuando ésta era menor de edad, en 2020 en Santiago de Compostela, ha negado los hechos que se le impuntan. "Nunca la insulté ni nunca la agredí y en ningún momento la retuve", ha asegurado el procesado que se enfrenta a una pena de cinco años de prisión.

Lo ha hecho durante el juicio celebrado este martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. La primera vista estaba programada para el pasado mes de noviembre, pero tuvo que ser suspendida al no presentarse el procesado, que fue declarado en busca y captura.

"Las denuncias son completamente falsas, no le he hecho daño ninguno", ha insistido para señalar que "cuenta lo que le conviene, se inventa cosas", ha señalado el acusado. "Me he portado con ella increíble, con cariño y comprensión, me preocupaba por ella", ha declarado el procesado tras explicar que la denunciante "se autolesionaba, se hacía cortes, se emborrachaba y se drogaba" y mantuvo un "acercamiento altruista".

Según recoge Europa Press, el encausado ha recalcado que sufrió agresiones por parte de la joven. "Tuvo bastantes ataques de pánico, brotes psicóticos, era bipolar, agresiva, me arañó en la cara y me dio puñetazos", ha relatado.

Respecto a los insultos que denuncia la chica, el procesado ha indicado que "nunca" se los profirió y ha negado también haberla obligado a permanecer con él. "Yo jamás la retuve ni la agarré ni la forcé a quedarse ni la até a la cama ni le puse un cuchillo al cuello ni una pistola en la cabeza", ha reiterado.

En contraposición, la joven ha ratificado los agravios y también que "a veces" no la dejaba salir de casa y se ponía "violento". "Me lo impidió a la fuerza, me agarró por el cuello y me tiró al suelo", ha expuesto sobre una ocasión.

Los hechos

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el agresor y su presunta víctima habían iniciado una relación sentimental a principios de febrero y habían comenzado a convivir. A partir del mes de abril, en plena pandemia, el acusado "de forma continuada y habitual" insultaba a la mujer.

Además, apunta, reaccionaba de forma agresiva, propinándole golpes, empujones y escupitajos y rompiendo varios enseres de la vivienda.

El 16 de julio, cuando ambos se encontraban en el domicilio familiar tras haber salido de fiesta, el acusado, con ánimo de atentar contra la integridad física de la mujer, la agarró por el cuello, tirándola al suelo.

Posteriormente, en otro incidente, en el transcurso de una discusión le propinó varios puñetazos en la cara y en la cabeza, agarrándola por el cuello y los brazos. La mujer no acudió en ninguna de estas ocasiones a un centro médico, añade el escrito.

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de dos delitos de violencia de género y uno de violencia habitual, por los que pide para el procesado cinco años de prisión, así como que se mantenga alejado de la joven por un período de seis años.