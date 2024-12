Multitudinaria manifestación en Santiago en contra del proyecto de Altri en Galicia

Miles de personas han recorrido este domingo las calles de Santiago de Compostela para protestar contra el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo). Bajo el lema "A Xunta non pode calar todo un país. Altri Non", la multitudinaria manifestación ha partido de la Alameda compostelana en torno a las 12:00 horas hacia la Praza do Obradoiro.

Calles llenas de manifestantes este domingo en Santago, a una hora de empezar la marcha ya comenzaba a llenarse la plaza del Obradoiro cuando aún miles de personas seguían al comienzo del recorrido. De hecho, al filo de las 14:00 horas aún había una gran cantidad de asistentes completando la marcha.

La protesta ha sido convocada por las plataformas Ulloa Viva y Defensa da Ría de Arousa y cuenta con el respaldo de una veintena de asociaciones ambientales y vecinales, sindicatos o partidos políticos en contra del proyecto de Altri.

La presidenta de Ulloa Viva, Marta Gontá, ha asegurado antes de iniciar la marcha que "este proyecto va en contra de la mayoría social de Galicia". "Nuestras hijas van a heredar una ría productiva, una tierra fértil, aire limpio y agua limpia, no es negociable" , ha aseverado Gontá en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "histórica" la manifestación, en la que "unha marea de dignidade" dice al PPdeG que "non quere a macrocelulosa no corazón do país". La nacionalista ha recordado que este "megaproyecto contaminante que non queren en Portugal" pone "en risco" 8.000 empleos y el modo de vida de la gente del rural y del mar.

"Pedímoslle a Rueda que escoite á cidadanía de Galicia, que deixe de ser comercial de Altri e que pare esta agresión, esta bomba ambiental que é unha hipoteca para o futuro do noso país", ha esgrimido.

Asimismo, han sido varios los líderes políticos que se han sumado a esta manifestación, entre ellos, la viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López o el diputado de Sumar por A Coruña, Manuel Lago, entre otros.