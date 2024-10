Las señales de tráfico de Compostela que se viralizan ocho años después: "Si lo sé vivo en Santiago"

Un vídeo viral en redes sociales ha puesto de moda las singulares señales de tráfico que están instaladas en Santiago de Compostela desde hace ocho años. En 2016, el gobierno de Compostela Aberta, con Martiño Noriega como alcalde, instalaba una nueva señalética para advertir a los conductores de la presencia de colonias felinas que podían cruzar la carretera.

Con fondo amarillo sobre el que se ve la figura de un gato y con la frase Déixaos pasar, estas señales llevan casi una década repartidas por las calles de Santiago. Y aunque ya forman parte del día a día de los compostelanos, no dejan de sorprender a los visitantes que llegan a la capital gallega.

Ese ha sido el caso de la cuenta @lugaresymisterios, quien compartió un vídeo en TikTok mostrando estas señales, como la situada en la rúa Roma, en el barrio de Fontiñas. Las imágenes rápidamente se viralizaron e incluso medios nacionales se hicieron eco de ellas.

Acumulan ya más de 177.000 visualizaciones y cerca de 1.000 comentarios, muchos de ellos destacando la medida como "Si lo sé vivo en Santiago", "El resto del mundo debería tomar nota" o "Estas señales si tendrían que estar en el código".

Otros comentarios también indicaban que estos carteles están "por otros sitios de Galicia", como es el caso del concello de Ames, o incluso en países como "Turquía". También se apuntaba que a pesar de que "es una idea 10", no es una novedad, ya que "llevan aquí más de 8 años", y que no esta no es la única señal de este tipo que hay en Santiago.

Y es que en su día, la Concejalía de Bienestar Animal también instaló carteles para circular con precaución ante la presencia de patos. En este caso, también sobre fondo amarillo se muestra a mamá pata con sus crías y con la frase Déixaos pasar.

Señal advirtiendo de la presencia de patos en Santiago. Quincemil

Las señales están situadas en la avenida Burgo das Nacións, en la zona próxima al Auditorio de Galicia, donde es habitual ver cada día a los patos salir del estanque y cruzar la carretera.

'Bico e vai'

A estas curiosas señales se suma la de 'Bico e vai'. Rectangular, con fondo azul y con corazones, esta señal se instaló cerca del CEIP Pío XII para indicar aquellas zonas para paradas de corta duración en el que dejar o recoger a los niños con seguridad.

Aunque ya existía en otras localidades gallegas como Vilagarcía, a Santiago llegaron el pasado 2023 de la mano del gobierno de Goretti Sanmartín.