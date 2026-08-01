Deporte contra a despoboación: a infraestrutura invisible que fixa poboación
Un texto de Roberto Ramos, Vicepresidente do Clúster do Deporte Galego
Levamos anos falando do reto demográfico en Galicia case sempre cos mesmos termos: emprego, vivenda, conectividade, solo industrial, incentivos fiscais.
Todo iso é necesario. Pero non é suficiente.
Porque a xente non decide onde vivir só polo salario. Decide polo tipo de vida que pode construír.
E aí estamos esquecendo unha peza clave do puzzle: o deporte.
Pode soar secundario, incluso frívolo, fronte a cuestións máis urxentes. Pero a realidade é xusto a contraria. A actividade física e as instalacións deportivas son hoxe unha das infraestruturas sociais máis determinantes para fixar poboación, atraer familias novas e manter activa á xente maior.
Un concello pode ter fibra óptica, solo barato e boas estradas.
Se non ten vida comunitaria, a xente marcha igual.
E o deporte é, probablemente, a forma máis sinxela e efectiva de crear comunidade.
Nun pavillón municipal coinciden nenos, pais, avós, adestradores, voluntarios. Nunha piscina climatizada conviven xeracións. Nunha carreira popular ou nun club local constrúense relacións, rutinas, identidade. Iso non o xera ningún polígono industrial.
O deporte é moito máis ca exercicio.
É capital social.
Cando unha familia nova valora instalarse nunha vila pequena, as preguntas son moi concretas:
“Hai actividades para os meus fillos?”
“Hai piscina?”
“Hai algo que facer pola tarde?”
“Hai xente coma nós?”
Se a resposta é non, o territorio perde.
Se a resposta é si, queda.
Por iso deberiamos deixar de considerar as instalacións deportivas como gasto municipal e empezar a tratalas como o que realmente son: servizos esenciais, ao nivel dun centro de saúde ou dun colexio.
Porque, ademais do impacto social, existe unha lóxica económica incontestable.
Cada euro investido en actividade física reduce custos sanitarios, mellora a saúde mental, diminúe o absentismo laboral e aumenta a produtividade. Xera emprego local non deslocalizable: monitores, técnicos, mantemento, xestión. Dinamiza comercio e hostalería arredor dos eventos deportivos. Activa o turismo interior.
É economía real, pegada ao territorio.
Nun contexto de envellecemento acelerado como o galego, isto cobra aínda máis sentido. Manter á poboación maior activa non é só unha cuestión de benestar persoal, é unha estratexia de sustentabilidade do sistema sanitario e social. E o deporte é a mellor “medicina preventiva” que coñecemos.
Non hai fármaco tan eficaz como camiñar a diario, nadar ou participar nunha escola deportiva.
Curiosamente, falamos moito de atraer talento dixital ou startups ao rural, pero esquecemos que ese talento tamén quere calidade de vida. Quere poder adestrar, levar aos fillos a actividades, socializar. Quere un ecosistema vital, non só wifi.
O futuro dos territorios non se decide só nos despachos.
Decídese nas prazas, nos pavillóns e nas sendas verdes.
Galicia ten unha oportunidade enorme: converter o deporte nunha política pública central contra a despoboación. Planificar infraestruturas modernas, profesionalizar a xestión, colaborar co sector privado, optimizar concesións, abrir instalacións todo o ano e non só por tempadas.
Non se trata de facer máis edificios.
Trátase de crear máis vida.
Porque un territorio onde a xente se move é un territorio que se atopa. E un territorio que se atopa é un territorio que queda.
Ás veces a mellor política demográfica non é unha subvención.
É unha piscina aberta, un pavillón con luz e un grupo de nenos xogando ás sete da tarde. Iso é futuro.