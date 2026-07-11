El biógrafo que no contrataste
Un texto de Lili Lorenzo sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que las marcas construyen y controlan su reputación online
Noventa y seis de cada cien veces que una inteligencia artificial recomienda tu marca, esa decisión no ha pasado por tu web. Ni por tu blog. Ni por esa ficha de producto que retocaste tres veces antes de publicarla. La decide otro, leyendo foros, reseñas y comparativas que ni sabías que existían.
Durante veinte años nos enseñaron que el posicionamiento era el arte de hablarle a Google. Ahora resulta que ni siquiera eres tú quien habla.
Aquí está la dicotomía que toca mirar de frente: o eres la narradora de tu propia historia, o eres el personaje secundario de un relato que firma un intermediario que no controlas.
Suena a chino, lo sé. Pero hemos pasado años obsesionados con pulir el mensaje —el tono, el copy, el pixel exacto del logo— mientras el púlpito real se mudaba de sitio sin avisar a nadie.
El viejo juego se peleaba por un titular entre diez enlaces azules. El nuevo juego se pelea por ser una de las dos o tres fuentes que la máquina decide citar en su respuesta.
Gartner calcula que el tráfico de búsqueda tradicional caerá una cuarta parte antes de que acabe el año. No es una previsión menor: es el terreno donde antes vivía tu marca, desapareciendo bajo tus pies.
Y aquí viene lo incómodo de verdad. Cuando el algoritmo cita tu contenido, no siempre lo hace entero. Recorta, resume, descontextualiza.
Puede coger un fragmento tuyo y ponerlo al lado de la opinión de un desconocido en un foro que jamás pisaste. Ese desconocido, ahora, tiene tanta autoridad narrativa como tu propio "sobre nosotros".
Dejas de controlar el relato, dejas de existir en la conversación que importa.
¿Quién está hablando de tu empresa esta semana, en algún hilo que no has leído nunca? Puede que sea el momento de averiguarlo antes de que decida por ti alguien que ni siquiera sabe tu nombre.
Hay algo casi cómico en esto: compañías que llevan meses cuidando su narrativa en LinkedIn, milimetrada, mientras el relato real que un cliente potencial va a recibir se está cociendo en una reseña de tres líneas en una plataforma de empleo, o en una comparativa de terceros que nadie de la empresa ha revisado jamás.
No se trata de suplicarle al algoritmo. Se trata de entender que no inventa opiniones desde cero: las recoge, las pondera, decide cuáles pesan más.
Alguien, en algún sitio, ya está hablando de ti. La pregunta incómoda es si sabes dónde, y si te gusta lo que dice.
Las marcas que se están tomando esto en serio ya no piensan solo en su escaparate. Piensan en sembrar presencia donde la conversación ya ocurre: foros de nicho, plataformas de empleo, comparativas independientes que ni figuraban en su plan de medios hace dos años.
Es ceder control. Y cuesta, porque llevamos toda la vida construyendo el relato puertas adentro, convencidos de que bastaba con contarlo bien para que se quedara grabado.
El algoritmo decide.
Y decide con lo que encuentra, no con lo que tú querrías que encontrara.