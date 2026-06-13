El traje nuevo de la emperatriz

David Garrote, psicólogo organizacional y columnista sobre poder, cultura empresarial y las reglas no escritas del trabajo, analiza cómo algunas organizaciones castigan a quienes se atreven a cuestionar el sistema y demuestran que, en según qué culturas, opinar con sinceridad puede convertirse en un pequeño suicidio corporativo

Todos recordamos el cuento del emperador convencido de llevar un traje extraordinario mientras desfila desnudo delante de todo su reino. Ministros, cortesanos y ciudadanos fingen admirar una prenda que nadie ve. No porque todos sean idiotas, sino porque nadie quiere asumir el coste de ser el primero en decir la verdad. Hasta que un niño lo dice y la ficción se rompe.

La fábula sigue funcionando siglos después porque no habla solo de vanidad. Habla de algo bastante más humano: lo fácil que resulta mirar hacia otro lado cuando decir la verdad sale demasiado caro. Y en las empresas pasa algo parecido más a menudo de lo que nos gusta reconocer. Hay reuniones en las que todo el mundo sabe que se están tomando decisiones erróneas. La estrategia es floja, el plan tiene agujeros y el racional aguanta mientras nadie pregunte demasiado. Así que nadie pregunta. A veces por miedo. A veces por cansancio. A veces porque alguien ya aprendió, quizá hace mucho tiempo, que levantar la mano solo sirve para quedar como el intenso de la sala. O como el negativo. O como el que siempre tiene algo que decir. Cada empresa tiene su manera de poner etiquetas.

En algunas empresas, decir la verdad puede ser un suicidio corporativo

No hace falta complicarse mucho para imaginar a alguien con delirios de grandeza corporativa. A veces hablamos de perfiles muy seguros de sí mismos, acostumbrados a crecer deprisa dentro de grandes organizaciones, a encadenar promociones, a aterrizar desde otras divisiones con la etiqueta de “alto potencial” prácticamente pegada en la frente. Y claro, al principio deslumbra. Deslumbra la velocidad, la seguridad, la sensación de que “por fin alguien viene a cambiar las cosas”. Se desmontan dinámicas enteras, se cuestiona todo lo anterior, se aceleran transformaciones y cualquier resistencia empieza a interpretarse como miedo al cambio, mediocridad o simple incapacidad para entender “la nueva visión”.

Hasta que algo empieza a torcerse, porque existe una diferencia importante entre transformar una organización y arrasarla convencido de haber entendido la organización mejor que nadie, creyéndose además más listo que el propio sistema. Y esa diferencia suele volverse difusa cuando a la par empiezan a desaparecer las voces incómodas.

La psicología organizacional lleva décadas avisando de este riesgo. Irving Janis habló de groupthink: cuando un grupo empieza a decidir peor porque llevarse bien pesa más que pensar bien. Amy Edmondson puso después nombre a otra pieza clave: seguridad psicológica. Traducido al castellano corporativo: que discrepar, preguntar o señalar un error no te salga carísimo. Casi todas las empresas dicen quererlo; el problema llega cuando alguien lo practica de verdad. Porque muchas organizaciones hablan de pensamiento crítico con entusiasmo, pero siempre y cuando ese pensamiento crítico no cuestione demasiado. Se aplaude la participación mientras no tense demasiado la conversación. Se pide valentía hasta que aparece alguien valiente. Se defiende la transparencia mientras todo el mundo entiende, sin necesidad de explicitarlo, qué cosas conviene no decir en público.

Values based leadership, sí, claro.

El castigo, además, no siempre es explícito. Ojalá fuera tan fácil. A veces basta una mala cara, un “lo vemos” que nunca llega a verse, una reunión a la que ya no te invitan o esa etiqueta silenciosa que algunas compañías colocan con enorme facilidad: difícil, poco constructivo, demasiado intenso, demasiado teórico, no entiende el negocio.

El poder empieza a deformarse cuando desaparecen las voces incómodas

Con el tiempo, los equipos empiezan a autocensurarse. Se suavizan problemas, se maquillan riesgos, se evita la frase que todos están pensando y se llama alineamiento a lo que, muchas veces, es simple prudencia política. Y quien ocupa posiciones de poder puede acabar interpretando ese silencio como confianza. Normal. Si nadie discrepa, es fácil pensar que la decisión era buena; si todo el mundo asiente, parece que el equipo está maduro; si las reuniones fluyen sin tensión, uno puede convencerse de que la cultura funciona. Que gran trabajo que estamos haciendo.

Hasta que el proyecto se cae, el equipo se quema o la organización empieza silenciosamente a cansarse de alguien a quien, hasta hacía no tanto, parecía imposible cuestionar. Entonces suele llegar la sorpresa: “¿por qué nadie dijo nada antes?”. Quizá porque sí se dijo, pero no se escuchó. Quizá porque se escuchó, pero se castigó a quien habló. O quizá porque demasiada gente prefirió seguir admirando un traje inexistente antes que asumir el coste de reconocer en voz alta lo evidente.

Leía hace unos días en uno de esos Management Tips of the Day de la Harvard Business Review una idea sencilla: cuanto más poder acumula una persona, más fácil le resulta confundir su perspectiva con la historia completa. La recomendación es razonable: más curiosidad, más humildad, más preguntas. Bien, claro, qué obvio. Pero se queda corta si no miramos el otro lado de la ecuación: qué hace la organización, o qué permite que se haga, con quienes intentan acercar una verdad incómoda a quien manda.

La gente no calla por casualidad; calla por aprendizaje

Reconozco que me cuesta comprar parte del discurso moderno sobre liderazgo cuando se queda en palabras bonitas. Empatía, escucha, vulnerabilidad, cercanía. Bien, nada que objetar. Pero la prueba real no está ahí. La prueba aparece cuando alguien dice algo que incomoda a quien manda y nos paramos a analizar qué sucede después.

Liderar también implica entender qué está haciendo el sistema con el trabajo de la gente: qué apaga, qué tapa, qué castiga y qué obliga a callar.

Y, por favor, no seamos ingenuos: muchas veces discrepar sale caro. A veces te despiden. A veces acabas pactando una salida porque la persona a la que incomodaste te ha colocado un techo donde antes no lo había. A veces no pasa nada visible, pero te aíslan con esa eficacia silenciosa con la que algunas organizaciones convierten a alguien incómodo en alguien irrelevante.

La pregunta no es por qué la gente calla, porque casi siempre calla porque ha visto lo que le pasó al último que habló.

La sorpresa nunca es el desastre; la sorpresa es fingir que nadie lo vio venir

El tiempo, también en las empresas, suele poner algunas cosas en su sitio. Tarde, mal y después de demasiado daño, pero las pone. Y entonces llegan las conversaciones de pasillo, las entrevistas de salida, los comités de urgencia y la sorpresa impostada: “cómo nadie dijo nada antes”. Quizá porque sí se dijo. Quizá porque quien lo dijo ya no está. O quizá porque había un rastro de cadáveres corporativos, un historial de gente apartada y silencios incómodos al que nadie quiso mirar mientras los números todavía parecían aguantar. Porque los números siempre aguantan, si sabes cómo maquillarlos.

En el cuento, al final, el emperador seguía desfilando. En las empresas, que te pongan a desfilar puede significar terminar de patitas en la calle. Porque, por mucho que mandes, casi siempre hay alguien que manda más.

Y entonces, cuando el daño ya está hecho, cuando aparecen las salidas pactadas, las conversaciones de pasillo, la promesa de una nueva era y la repentina necesidad colectiva de fingir que “todos lo veían venir”, llega la pregunta que nadie quiso hacerse a tiempo:

¿y si la emperatriz iba desnuda?