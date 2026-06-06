Cuando la empresa sabe y no actúa: la responsabilidad por no investigar el acoso laboral

La obligación de investigar el acoso laboral no nace con la denuncia de la víctima: nace con el conocimiento de los hechos. La inacción empresarial puede acarrear sanciones de hasta 225.018 euros, indemnizaciones por daños morales e incluso responsabilidad penal.

Un responsable de recursos humanos recibe, extraoficialmente, la noticia de que una persona de la plantilla sufre conductas de hostigamiento. No hay denuncia escrita. Solo rumores, un cambio visible en el comportamiento de la víctima y algún parte de baja por ansiedad. ¿Está la empresa obligada a actuar si nadie ha denunciado formalmente? La respuesta es rotunda: sí. El protocolo de acoso no es un mecanismo reactivo, es un instrumento preventivo cuya eficacia depende de que la empresa lo active con diligencia siempre que tenga conocimiento, por cualquier vía, de indicios razonables de acoso.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone al empresario el deber de proteger eficazmente a los trabajadores frente a todos los riesgos laborales, incluidos los psicosociales, y de combatirlos en su origen —sin necesidad de que exista acoso consumado—. A ello se suman la LO 3/2007, la LO 10/2022 y el artículo 173.1 CP, que tipifica el acoso con penas de prisión y responsabilidad de la persona jurídica (art. 31 bis CP).

La empresa de oficio debe activar el protocolo de prevención frente al acoso ante indicios, aunque no exista denuncia formal. Condicionar la prevención a un acoso consumado vacía de contenido la obligación preventiva, e incluso cuando la víctima no desea participar, la empresa debe investigar mediante evaluaciones psicosociales y otras herramientas preventivas. La inacción revictimiza a la persona afectada y transmite a la plantilla que denunciar no sirve de nada, perpetuando una cultura del silencio.

En el plano sancionador, las multas oscilan entre 751 euros (infracción grave, art. 7.13 LISOS) y 225.018 euros (infracciones muy graves, arts. 8.13 y 8.13 bis LISOS), con posible recargo de prestaciones de Seguridad Social del 30-50% y extinción indemnizada del contrato (art. 50 ET) con 33 días por año más daños y perjuicios.

La paradoja es clara: la empresa se protege investigando. Si activa el protocolo y sigue el procedimiento, no podrá reprochársele la decisión adoptada por parte de los tribunales (TSJ Cataluña, 01/02/2022).

A este respecto podemos mencionar los siguientes ejemplos en los que los juzgados y tribunales han entendido que la inacción de la empresa es culpable:

El Juzgado de lo S n.º 1 de Ourense, (sentencia 27/11/2023) entendido que pese a una denuncia formal por acoso de un concejal, el Concello no activó el protocolo de prevención frente al acoso. El juzgado fue contundente: «lo que nunca procede ante una denuncia por acoso es no hacer nada», y rechazó la excusa de que la víctima estaba de baja por incurrir en un círculo vicioso. El fallo condena al acosador y al Concello de manera solidaria al abono de una indemnización de 30.000 euros.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (sentencia 17/01/2020) consideró que la empresa conocía la situación desde julio de 2016, pero no activó el protocolo hasta octubre de 2017, cuando la víctima presentó denuncia formal escrita. Así pues, condenó a la empresa al abono de una indemnización de 14.130 euros por activación tardía.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), (sentencia 22‑03‑2021) determina que el Ayuntamiento se negó a investigar alegando que “no estaba acreditado” el acoso, sin embargo no puede condicionarse la prevención o la investigación a la existencia de acoso consumado, ya que la negativa a la realización de una adecuada instrucción supone una inacción que conlleva una condena de una indemnización por daños morales de 8.195 €euros.

La tendencia jurisprudencial es inequívoca: los tribunales ya no solo valoran si el acoso existió, sino si la empresa hizo lo suficiente para prevenirlo. La pregunta ha cambiado: «¿qué hizo la empresa cuando supo que podía haberlo?». El conocimiento del riesgo sin la correspondiente respuesta diligente convierte a la empresa en garante responsable de las consecuencias. Como ha señalado la jurisprudencia con absoluta rotundidad, lo que nunca procede ante indicios razonables de acoso es no hacer nada.