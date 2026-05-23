Las 8 esferas de la longevidad: cómo vivir más y mejor según la ciencia

Benlly Hidalgo reflexiona sobre la longevidad (y sus 8 esferas)

Durante mucho tiempo hemos pensado que envejecer era una cuestión de tiempo.

Cumplir años. Sumar décadas. Llegar. Pero cada vez resulta más evidente que no todas las personas llegan igual.

Hay quienes, con 50, tienen energía, claridad mental y capacidad de disfrute. Y hay quienes, con la misma edad, viven con fatiga constante, problemas de salud y una sensación de desgaste difícil de explicar.

La diferencia no está en los años. Está en cómo se han vivido. Ahí es donde entra el concepto de longevidad. No como obsesión por vivir más, sino como la capacidad de sostener la salud, la energía y la calidad de vida a lo largo del tiempo.

Esta reflexión cobra aún más sentido tras la conversación con el doctor Vicente Mera en el Postgradum Podcast, donde profundiza en una idea que cambia completamente el enfoque: la mayor parte de lo que determina nuestra salud no depende de la genética, sino de nuestros hábitos diarios. Es decir, no heredamos nuestra salud de forma definitiva. La construimos.

La ciencia respalda esta visión a través del concepto de exposoma y epigenética: el exposoma hace relación al conjunto de factores a los que estamos expuestos a lo largo de la vida y que influyen directamente en nuestro organismo. Lo que comemos, cómo nos movemos, cómo gestionamos el estrés, cómo dormimos o con quién nos relacionamos. La epigenética estudia cómo todos estos factores actúan activando y desactivando nuestros genes en función de nuestros hábitos.

La longevidad, por tanto, no es un evento. Es un proceso. Y dentro de ese proceso hay ocho esferas que explican, en gran medida, por qué algunas personas envejecen mejor que otras.

Las 8 esferas de la longevidad

1. Alimentación: el impacto metabólico de lo que comes

Tal y como explica el doctor Vicente Mera en la entrevista, la alimentación no es solo una cuestión de nutrición, sino de impacto metabólico.

Muchos alimentos generan placer inmediato, pero producen alteraciones internas que, mantenidas en el tiempo, aceleran el envejecimiento. Picos de glucosa, inflamación crónica y estrés oxidativo forman parte de ese proceso silencioso.

El azúcar y los ultraprocesados son los ejemplos más evidentes, pero no los únicos. Un complejo proceso como la glicación, nos explica muchos problemas derivados del azúcar.

La clave no está en prohibir, sino en comprender. Entender cómo responde tu cuerpo a lo que consumes te permite tomar decisiones más inteligentes.

Alimentarse bien no es una moda. Es una estrategia de longevidad.

2. Ejercicio: la base de la funcionalidad

En la conversación del Postgradum Podcast, el doctor Vicente Mera insiste en que el cuerpo está diseñado para moverse, y que la falta de movimiento es uno de los principales factores de deterioro.

El ejercicio físico no es opcional si queremos envejecer bien. La evidencia apunta a tres pilares fundamentales: actividad cardiovascular, entrenamiento de fuerza y movilidad.

El sedentarismo no es quedarse igual. Es empezar a perder capacidades.

3. Estrés: el impacto biológico de la presión constante

Otro de los puntos clave que aborda el doctor Vicente Mera es el impacto del estrés en la longevidad. No se trata de eliminar el estrés, sino de evitar que se vuelva crónico.

Cuando el organismo permanece en estado de alerta de forma constante, se producen alteraciones hormonales, inflamación y desgaste celular.

Gestionarlo no es una cuestión emocional. Es una necesidad fisiológica. Para ello, la estimulación del nervio vago es fundamental.

4. Sueño: el pilar invisible de la salud

El descanso es uno de los grandes olvidados, y sin embargo, uno de los más determinantes.

Como señala el doctor Vicente Mera, durante el sueño se activan procesos esenciales de regeneración, equilibrio hormonal y recuperación del sistema nervioso.

Dormir mal no es neutro. Tiene consecuencias acumulativas en todos los sistemas del organismo. Cuidar el sueño es cuidar la vida.

5. Relaciones: la dimensión social de la salud

En la entrevista se destaca también el papel fundamental de las relaciones humanas. Las personas con vínculos sociales sólidos viven más y mejor.

La conexión reduce el estrés, mejora la respuesta inmunológica y aporta estabilidad emocional. La soledad, por el contrario, se asocia con un mayor riesgo de enfermedad. Cuidar las relaciones es cuidar la salud.

6. Propósito: el motor interno

El doctor Vicente Mera también subraya la importancia de tener un propósito. No se trata de algo abstracto, sino de una fuerza que ordena la vida. Tener un “para qué” influye en la motivación, en la energía y en la forma en la que afrontamos el día a día. El propósito no alarga solo la vida. Mejora la forma de vivirla.

7. Autoconocimiento: la base de la personalización

Cada persona es distinta. Y esa diferencia es clave en la longevidad. Tal y como explica el doctor Vicente Mera, no todos respondemos igual a los mismos estímulos. Conocer tu cuerpo, tu energía y tus límites permite tomar decisiones más precisas. La salud no es estándar. Es personalizada.

8. Decisión: el factor determinante

La conversación con el doctor Vicente Mera deja algo muy claro: el conocimiento no es suficiente. La mayoría de las personas sabe qué debería hacer. Pero no lo hace. Porque cambiar implica esfuerzo, disciplina y renuncia a lo inmediato.

La longevidad no se construye en grandes momentos. Se construye en pequeñas decisiones repetidas.

El nuevo lujo

Durante años, el lujo se ha asociado a lo material. Hoy, el verdadero lujo empieza a ser otro. Es tener energía, claridad mental, estabilidad emocional y capacidad de disfrute. Es sentirse bien. Y eso no se compra. Se construye.

Vivir más no es suficiente

La longevidad no consiste en alargar la vida sin más. Consiste en vivir bien durante más tiempo. Llegar con energía, con autonomía, con claridad. Y entender que todo eso no ocurre por casualidad. Ocurre por cómo decides vivir cada día.